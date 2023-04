“La gestione multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare del paziente”, a Salerno il 14 e il 15 aprile neuroradiologi a confronto con le altre discipline in occasione del XVII Corso di Neuroradiologia Interventistica.

Venerdì 14 e sabato 15 aprile 2023 avrà luogo presso il Lloyd’s Baia Hotel di Salerno, il XVII Corso di Neuroradiologia Interventistica “La gestione multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare del paziente”.

Il Corso, presieduto dal Dr. Giovanni Sirabella, è organizzato con la responsabilità scientifica del Prof. Luigi Cirillo della UO di Neuroradiologia dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna “Ospedale Bellaria” Azienda USL di Bologna con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e in collaborazione con la SC di Neuroradiologia dell’Ospedale del Mare dell’ASL Napoli 1 Centro e la UOC di Neuroradiologia della A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”.

Il XVII Corso si svolge con il patrocinio morale di AINR Associazione Italiana di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica, SIN Società Italiana di Neurologia, SINch Società Italiana Neurochirurgia, SNO Scienze Neurologiche Ospedaliere e rientra ormai nei più importanti, apprezzati e utili incontri Nazionali per l’aggiornamento in ambito Neuroradialogico Interventistico con ampio spazio alla discussione multidisciplinare.

La Neuroradiologia impone sempre di più la collaborazione, il confronto e l’integrazione delle competenze per poter ampliare le conoscenze e migliorare la gestione dei pazienti seguiti da tutti gli specialisti coinvolti: il Corso verterà su patologie di relativa bassa incidenza o di difficile profilo diagnostico, nei quali è fondamentale e necessaria una continua e proficua collaborazione, condivisione e integrazione delle competenze tra le diverse discipline coinvolte nelle gestione del paziente.

Perfettamente su questa linea procede l’intento degli organizzatori con il coinvolgimento dei più importanti Centri Italiani e alcuni riferimenti Internazionali.

In particolare, la Struttura complessa di Neuroradiologia della A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno, diretta dal Dr. Renato Saponiero vanta nell’ambito della Neurorinterventistica (responsabile Dr. Daniele G. Romano) un notevole incremento nella gestione di patologie vascolare cerebrale e spinale (trattamento di aneurismi cerebrali, stenosi dei vasi epiaortici e intracranici, malformazioni artero-venose del distretto encefalico e midollare).

L’impegno è importante, sia considerando gli investimenti economici che hanno permesso l’installazione nel 2022 di una nuova TC 256MS dual source e l’imminente installazione di un nuovo angiografo Biplano, sia in ambito assistenziale con l’istituzione di PDTA e dal 2019 anche di una attività di consulenze Neuroradiologiche ma anche in ambito scientifico e di ricerca con la partecipazione al registro e trial internazionali.

Verranno acquisite le competenze specifiche dei differenti profili professionali con particolare attenzione ai possibili percorsi diagnostico/terapeutico/assistenziali applicati nei diversi Centri nel rispetto delle competenze di ogni specifico “attore”. La multidisciplinarietà sia in ambito clinico-assistenziale che scientifico e di ricerca può facilitare la comprensione del contesto organizzativo nel quale si opera. Pertanto, è stato previsto un doppio incontro (il 14-15 aprile 2023 e nell’aprile 2024), affrontando nel primo argomenti più di “nicchia” per stimolare una discussione multidisciplinare, lì dove forse ancora non è così diffusamente presente, mentre nel 2024 affronteremo argomenti più comuni come le stenosi vasali e le malformazioni intracraniche.

Il Corso, articolato in cinque sessioni, si svolgerà in due giornate centrate sull’attività sempre più TRASVERSALE del Neuroradiologo Interventista e, a conferma della necessità di multidisciplinarità, il Corso prevede la partecipazione di Neurochirurghi, Neurologi, Chirurghi vascolari, Radiodiagnostici e quest’anno anche a Otorinolaringoiatri e Chirurghi Maxillo-facciali e Plastici di rilevanza nazionale e internazionale. I casi clinici che saranno presentati sono stati pensati per alimentare la discussione nell’ambito della multidisciplinarietà (difficoltà diagnostico–cliniche, laboratoristico-strumentali o neuroradiologiche, terapeutico-gestionali).