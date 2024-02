L’ Orientatore è il professionista utile a studenti e disoccupati

a cura di Alfonso Angrisani

La nostra società è in continua metamorfosi.

In Italia una buona fetta della popolazione non lavora e non studia, tanti giovani e meno giovani si trovano in una situazione di apatia cronica, chiudendosi al lavoro e alla formazione, perdendo una serie di opportunità.

Molti ragazzi dopo aver completato gli studi a seguito di numerose delusioni, trascorrono la loro giornata sul divano a guardare reels che vengono pubblicati sulle piattaforme social, chiudendosi al mondo, generando la preoccupazione dei propri genitori.

Nel corso dei miei laboratori , mi sono interfacciato con tante persone che si trovano deluse e depresse ,con una forte preoccupazione per il proprio futuro ,alcuni presi in giro da politicanti di basso affare e traffichini di bassa estrazione buoni solo a promettere ed illudere la gente.

Per molti giovani e per tanti disoccupati che hanno superato gli ….anta , l’ orientatore può essere utile e funzionale per il loro disagio, inoltre può dare luce quelle attitudini e capacità che possono portare le persone ad intraprendere una nuova professione e/o nuovo mestiere.

L’ orientatore specializzato è un professionista ( appartenente alle professioni richiamare dalla legge 4/2013 )in grado di dare un supporto vero a giovani e meno giovani e può lavorare sulle abilità delle persone, sulle soft skills e potenziando le hard skills.

Quante volte ho notato le capacità nascoste di studenti e disoccupati di lungo corso , grazie ad una serie di metodologie e tecniche e discipline dell’orientamento ho cercato di indirizzare e proiettare molte persone verso il mondo del lavoro e della formazione.

Sono un orientatore iscritto all’ Asnor e sono anche docente del master di alta formazione professionale “ Consulente nei processi di orientamento scolastico universitario e professionale “ presso la Salerno Formazione Business School, mi relazioni ogni giorno con tantissimi esperti nella materia, purtroppo la società Italiana si pone ancora in una condizione timida verso questa figura professionale, rispetto ad altri paesi del Nord Europa.

Il professionista esperto nei processi di orientamento può dare un valore aggiunto a enti pubblici e privati ,può valorizzare la gamma di servizi di scuole , comuni, fondazioni, sindacati ,patronati , associazioni di categoria altri enti del no profit..

La sua attività non si esaurisce in un mero indirizzo ma si completa in una serie di atti idonei a realizzare progetti, proposte , workshop , individuare risorse , predisporre altre attività rivolte al futuro degli studenti oppure al reinserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati .