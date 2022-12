Klaus la leggenda di Natale, il musical a Baronissi domenica 18.

Quattro matinée per altrettanti musical da non perdere a Sala Le Muse a Baronissi (via S. Andrea, 67). TeatroNovanta rinnova la formula del family show che lo scorso anno ha riscosso grande successo: andare a teatro la domenica mattina (ore 11) con mamma, papà e i nonni. “Domenica in Musical” per il secondo anno consecutivo propone un mini cartellone con quattro titoli accattivanti.

Si comincia domenica 18 dicembre 2022, alle ore 11, con “Klaus – la leggenda di Natale”. Lo spettacolo, proprio come il film d’animazione spagnolo del 2019, rilegge le origini di Babbo Natale e racconta di un postino di stanza in una città del Polo Nord che stringe un’amicizia con un giocattolaio solitario, Klaus. In scena Lucio Bastolla, Chiara De Vita, Vincenzo Di Rosario, Gioia Consiglio, Giovanni D’Auria, Elisabetta Braca. Coreografie del corpo di ballo della scuola di danza Musical dell’Accademia di Baronissi, coreografie di Annarita Villacaro. Regia di Gaetano Stella.

Domenica in musical continua nel 2023: il 19 febbraio 2023 è in programma “Arriva zio Pulcinella”; il 12 marzo “Il mago di Oz” e il 16 aprile “Le avventure di Pinocchio”.

“In queste settimane stiamo finalmente vivendo una ritrovata normalità– spiega Alessandro Caiazza, direttore di produzione di TeatroNovanta – Con i matinée rivolti alle scuole abbiamo ad esempio due cast che stanno portando in giro Il musical “Canto di Natale”. L’apice c’è stato tra lunedì e martedì con otto città diverse e circa 10000 spettatori in soli due giorni. Roma con il Teatro Sistina, Latina, Avellino, Sorrento, Matera, Salerno, Potenza e Crotone sono alcune delle città toccate dal nostro tour”.

Per info e prenotazioni: 089 2596751 -331 4401967