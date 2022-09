Jomi Salerno verso Cassano Magnago per la prima trasferta stagionale.

La Jomi Salerno si prepara alla prima trasferta di campionato. Dopo aver conquistato la vittoria su Casalgrande Padana nella gara d’esordio lo scorso sabato alla Palestra Caporale Palumbo di Salerno, le ragazze di Laura Avram si sono immediatamente proiettate alla prossima sfida. Il secondo impegno del campionato, in programma sabato 17 settembre alle ore 16.30, vedrà la Jomi Salerno impegnata contro il Cassano Magnago, che ha battuto in trasferta l’Alì- Best Espresso Mestrino al primo impegno della stagione. Intanto, è in corso la preparazione alla gara con Cassano Magnago. Coach Avram continua, infatti, nel lavoro che servirà a far inserire pienamente in gruppo le nuove arrivate dal mercato estivo. Lavoro che, in questi giorni, si è anche concentrato sugli errori commessi nella prima gara di campionato per superare ciò che non è andato e sull’equilibrio che la squadra punta a trovare in attacco e in difesa.

“Dopo la vittoria contro Casalgrande ci siamo rimesse subito al lavoro, dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista fisico. Dobbiamo comunque migliorare, abbiamo fatto vedere lacune in alcune fasi di gioco che vanno necessariamente sistemate. Le nuove ragazze si stanno inserendo sempre meglio, iniziamo a capirci, si sta creando quell’ intesa che ci servirà da qui a maggio – ha dichiarato l’esperto terzino della Jomi Salerno Ramona Manojlovic -. La prossima gara sarà contro il Cassano Magnago, anche loro arrivano da una vittoria, è una squadra giovane, ma comunque capace di dire la sua ad ogni partita. Noi sicuramente metteremo in pratica tutto il lavoro che stiamo svolgendo in settimana, così da poter dimostrare che il nostro impegno porta risultati sul campo. Vogliamo tornare a Salerno con i due punti”.