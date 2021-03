Jomi Salerno, arriva il Brixen, capitan Napoletano e Gomez suonano la carica.

Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena sabato (inizio ore 18:30) alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro Brixen. Nel big match si affronteranno le prime due forze del campionato. Capitan Napoletano e compagne, infatti, al netto delle gare da recuperare, sono in testa alla classifica con 33 punti all’attivo. Dall’altra parte ci sarà la compagine altoatesina guidata in panchina da coach Nossing che ha conquistato 32 punti su 20 gare disputate, frutto di quindici vittorie, due pareggi e tre sconfitte. “Si tratta – afferma il capitano Pina Napoletano – di una gara molto importante. Un match che arriva dopo due settimane di stop in cui abbiamo dovuto fare a meno anche di tre compagne che si sono ben disimpegnate con la maglia della nazionale. Contro Brixen saremo al completo, rientreranno infatti anche tutte le ragazze che sono state alle prese con il Covid. Allo stesso tempo siamo contente di aver ritrovato Valentina (Landri ndr), una notizia importante per la Jomi Salerno ma anche per tutta la pallamano italiana”. Sulla sfida in programma sabato poi aggiunge: “Siamo concentrate e stiamo lavorando tutte insieme per ritrovare meccanismi ed equilibri. Brixen si presenterà a Salerno senza Sofia Ghilardi che ha rimediato un brutto infortunio con la nazionale. A lei va un grosso in bocca al lupo per la pronta guarigione con l’augurio di rivederla presto in campo. Non sarà comunque una sfida facile, le altoatesine praticano un gioco molto veloce e possono contare su elementi di indiscusso valore come il portiere Prunster e l’ala Babbo che si sono recentemente messe in luce anche con la maglia della nazionale. Dobbiamo scendere – conclude Pina Napoletano – concentrate per portare a casa l’intera posta in palio”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Suleyki Gomez… “Ci stiamo preparando al meglio alla sfida di sabato. Fortunatamente abbiamo recuperato tutte le atlete, stiamo lavorando molto in difesa e sulla seconda fase. Non sarà una gara facile, Brixen è una squadra che non molla mai e può vantare un roster di tutto rispetto. Per quanto ci riguarda – conclude la stessa Suleyki Gomez – dobbiamo rimanere concentrate dal primo all’ultimo minuto per portare a casa due punti molto importanti”.

