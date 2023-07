IV^ edizione “Atleta battipagliese”, giovedì 4 alla Banca Campania Centro

Sarà la sala conferenze ‘Silvio Petrone’ della BCC di Battipaglia a ospitare, venerdì 4 agosto, dalle ore 18 alle 20, la IV^ edizione “Atleta battipagliese”.

La manifestazione, ideata da Paolo De Vita, direttore responsabile del sito di informazione sportiva, Spunti&Appunti, e organizza in collaborazione con Carmine Galdi, direttore responsabile del quotidiano on line, Battipaglia 1929, intende premiare giocatori, giocatrici e società sportive di Battipaglia che si sono messe particolarmente in luce in questa fetta di 2023 e nei mesi conclusivi dello scorso anno.

Non mancheranno momenti dedicati a personaggi dello sport che, purtroppo, ci hanno lasciato, come l’omaggio all’ex presidente delle Casse Rurali Campane Polisportiva Battipagliese, dott. Silvio Petrone.

I premi alla carriera, invece, quest’anno saranno assegnati al decano degli allenatori di pallacanestro, Giacomo Forgione, e al cestista Alfonso Ripa, giunto al traguardo dei 35 anni di attività agonistica.

La Guest Star della serata sarà, invece, Peppe Grimaldi, il pivot delle Casse Rurali Campane che trascinò la squadra alla storica promozione in B1, nel 1992.

L’ampio spazio dedicato al basket comprenderà anche la celebrazione della promozione in A1 femminile della Omeps Afora Givova Battipaglia e i premi assegnati ai campioni del Maxibasket, quali Paola Corvo, Pino Corvo e Angelo Antonucci.

Per le arti marziali saliranno sul palco della IV^ edizione di Atleta battipagliese il judoka Luigi Pippa, il karateka Antonio Sciotto e la Big Bear Fighting.

L’atletica leggera sarà rappresentata da Malinka Wojcikowski, Antonio Cannalonga e Andrea Masucci.

Gli sport acquatici avranno per protagonisti Silvana Polito, Nunzia Gammella, Vincenzo Spinelli e Antonio Verdoliva.

Giuseppe Rizzo, invece, sarà premiato per il titolo nazionale di Kettlebell.

Spazio anche alla ginnastica artistica con le istruttrici e le ginnaste della Ginnastica Artistica Battipagliese.

Per il volley sarà premiato il tricampione Domenico Cavaccini, la Battipagliese Volley e la Pallavolo Battipaglia.

Il calcio cittadino sarà, infine, rappresentato dalla Battipagliese Calcio 1929, vincitrice della Coppa Campania.

L’invito alla partecipazione è esteso a tutti i sostenitori e agli appassionati sportivi della nostra città!