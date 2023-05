Intervista ad Elvio Mauri, direttore generale di Fondimpresa

Nell’ambito del convengo “Web 3, Technologie & Società 5.0” tenutosi il 28 Aprile 2023 a Salerno abbiamo intervistato il dottor Elvio Mauri, direttore generale di Fondimpresa.

“Ho partecipato con piacere al convegno organizzato da Mediterraneo Lab per testimoniare la difficoltà e il bisogno di riuscire ad accompagnare le persone e le aziende ad affrontare alcune sfide come quella della transizione digitale, la transizione ambientale e soprattutto la transizione demografica tenendo conto che viviamo in un paese che guadagna 100 e spende 240 con un debito pubblico non facilmente gestibile.”

