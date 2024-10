Intervista a Carlo Cuofano, titolare di Foodarredo: innovazione e qualità al servizio dei professionisti del food

Siamo con Carlo Cuofano, titolare di Foodarredo, azienda salernitana che da anni si distingue nel settore della progettazione e ristrutturazione di locali commerciali dedicati al mondo del food. Dalla fornitura di macchinari alimentari fino alla consulenza su business plan per agevolazioni finanziarie, Foodarredo offre un servizio completo e chiavi in mano. Scopriamo di più sulla storia e le attività di questa realtà in crescita.

M.C.: Carlo, raccontaci com’è nata Foodarredo e qual è la vostra mission principale?

Carlo Cuofano: Foodarredo è nata dalla mia passione per il mondo della pasticceria e della ristorazione e dall’esperienza maturata negli anni nel settore dell’arredamento e delle attrezzature professionali. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni a 360 gradi per chi opera nel settore food: progettiamo e ristrutturiamo locali come ristoranti, pizzerie, forni, pasticcerie, rosticcerie e gelaterie, offrendo tutto ciò che serve, dalle attrezzature ai servizi di consulenza. La nostra missione è quella di semplificare il lavoro dei nostri clienti, fornendo strumenti e supporto su misura per ogni esigenza.

M.C.: Quali sono i servizi principali che offrite?

Carlo Cuofano: Oltre alla progettazione e ristrutturazione dei locali commerciali, forniamo una gamma completa di attrezzature professionali per la lavorazione degli alimenti. Si va dalle affettatrici professionali alle attrezzature per pizzeria, dai forni alle vetrine refrigerate, con articoli capaci di soddisfare le esigenze di tutti i professionisti della ristorazione. In pratica, chi si rivolge a noi può contare su un partner in grado di offrire tutto il necessario per avviare o rinnovare un’attività nel mondo food.

M.C.: Foodarredo è specializzata anche nel fornire consulenze per agevolazioni finanziarie. Puoi spiegarci meglio questo aspetto?

Carlo Cuofano: Certo. Sappiamo che oggi è fondamentale per i nostri clienti, soprattutto chi vuole avviare una nuova attività o rinnovare un locale, accedere a finanziamenti o agevolazioni fiscali. Per questo motivo, offriamo un servizio di consulenza per la redazione di business plan. Questi piani sono essenziali per ottenere agevolazioni finanziarie o partecipare a bandi regionali ed europei di finanza agevolata. Aiutiamo i nostri clienti a pianificare investimenti e accedere ai fondi necessari per far crescere il proprio business.

M.C.: Come vi differenziate dalla concorrenza?

Carlo Cuofano: La nostra forza sta nella capacità di fornire soluzioni chiavi in mano. Non ci limitiamo a vendere attrezzature, ma seguiamo i nostri clienti dall’idea alla realizzazione, offrendo un servizio completo che include progettazione, fornitura di attrezzature, installazione e assistenza post-vendita. Inoltre, la nostra esperienza ci permette di consigliare i migliori macchinari e soluzioni personalizzate, garantendo alta qualità e affidabilità. E, come dicevo, la consulenza sui business plan rappresenta un valore aggiunto importante, perché ci consente di accompagnare i nostri clienti in ogni aspetto della loro attività.

M.C.: Quali sono i progetti futuri di Foodarredo?

Carlo Cuofano: Il nostro obiettivo è continuare a crescere e migliorare i servizi che offriamo. Stiamo investendo molto in nuove tecnologie e attrezzature innovative per restare sempre aggiornati sulle ultime tendenze del settore. Inoltre, puntiamo ad ampliare la nostra offerta di consulenza per aiutare sempre più clienti a ottenere le agevolazioni necessarie per far crescere la loro attività. Il mercato del food è in continua evoluzione, e noi siamo pronti ad affrontare le sfide future.

M.C.: Un ultimo messaggio per i professionisti del food che stanno pensando di rinnovare o aprire un’attività?

Carlo Cuofano: A tutti i professionisti del settore, vorrei dire che il successo di un’attività inizia con la giusta pianificazione e le attrezzature adeguate. Noi di Foodarredo siamo qui per aiutarvi a realizzare i vostri progetti con soluzioni su misura e il supporto di cui avete bisogno. Siamo pronti a rendere i vostri sogni realtà, chiavi in mano!

Foodarredo si conferma un punto di riferimento per i professionisti del food, offrendo esperienza, qualità e innovazione. Se state pensando di avviare o rinnovare un’attività nel settore, Carlo Cuofano e il suo team sono pronti a guidarvi verso il successo.

