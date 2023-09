Inaugurazione de Il Borgo dei Normanni: appuntamento il 16 e il 17 settembre a Colliano

Tutto pronto per l’inaugurazione de Il Borgo dei Normanni. Questo il nome scelto per il borgo di Collianello, caratteristico centro urbano fondato nell’XI secolo dai Normanni, che la Giroauto Travel in collaborazione con Rete Destinazione Sud hanno preso in gestione insieme a Palazzo Borriello, un’elegante dimora storica del XVI secolo sita nel centro di Colliano.

Il progetto prevede di sviluppare e valorizzare il turismo non solo di Colliano e Collianello ma di tutta la Valle del Sele, con la realizzazione di un sistema turistico locale collegato con tutti i comuni limitrofi e i beni culturali del territorio, tra i quali, appunto, il Palazzo Borriello, appena ristrutturato, all’interno del quale saranno attivati un polo enogastronomico di eccellenza e un hub turistico territoriale a supporto della destinazione.

Prenderanno parte all’evento: rappresentanti delle istituzioni locali, provinciali e regionali, associazioni, stakeholder, opinion leader, consorzi, fondazioni e università, i quali da anni operano sul territorio in sinergia attraverso l’Associazione di Destinazione Sele/Tanagro/Vallo di Diano (fondata nel 2017) seguendo il modello di sviluppo “Turismo e Destinazioni” ideato dalla Rete Destinazione Sud.

L’inaugurazione si terrà il giorno 16 settembre 2023 alle ore 16:30 e partirà con la conferenza nazionale dal titolo: Turismo nei borghi per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree interne.

Dopo la conferenza, verrà effettuato il taglio del nastro che sancirà l’apertura del borgo di Collianello, Il Borgo dei Normanni, con visita delle strutture ricettive appena ristrutturate.

A seguire intrattenimento con musiva dal vivo e balli folkloristici per le vie del borgo.

Il giorno 17 settembre verranno ufficialmente iniziate le visite guidate a palazzo Borriello e al borgo di Collianello, e il programma prevede anche la partecipazione speciale di Pino Aprile, celebre scrittore del best seller Terroni che presenterà la sua nuova opera I nuovi Terroni nella suggestiva Piazza Galino, uno dei terrazzamenti panoramici de Il Borgo dei Normanni.

La serata sarà allietata da intrattenimento musicale e stand enogastronomici e si concluderà con uno spettacolo teatrale di Peppe Barra in piazza Epifani, centro di Colliano.

Ospiti d’onore:

Maria Elena Uzzo,

Incaricata d’Affari dell’Ambasciata del Venezuela a Roma;

Esquía Alejandra Rubín De Celis Núñez,

Console Generale del Venezuela a Napoli.

Gerardo Strollo, sindaco di Colliano, e Michelangelo Lurgi, Presidente di Rete Destinazione Sud e CEO di Giroauto Travel, vi aspettano a Colliano.