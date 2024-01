In partenza nuovo progetto formativo online gratuito per i disoccupati e inoccupati di tutta Italia

In partenza un nuovo corso Consulente delle imprese sociali e del Terzo Settore.

( ONLINE GRATUITO)

Un corso completamente gratuito che può essere seguito direttamente da casa vostra, nato per formare i consulenti delle imprese sociali e del terzo settore.

In Italia il terzo settore sta cambiando pelle , in Italia ogni anno nascono nuove imprese sociali che impiegano molti lavoratori in tutte le regioni italiane.

La suindicata figura può trovare vari sbocchi professionali in tutti i settori ( Terziario, No profit, cooperative fondazioni ect)

. Le iscrizioni aperte in

🔒 Corso a numero chiuso (15 partecipanti)

👩‍💻👨‍💻 frequenza online obbligatoria.

👨👱‍♀️ Rivolto a disoccupati e inoccupati residenti in Italia.

📅 Inizio: 29 GEnnaio 2024 – fine 1 Marzo 2024 200 h

💻 Lezioni

⏰ dal lunedì al venerdì; ore 9.00 13.00 14.00- 18.00

🌐 su piattaforma online

💻 disponibile da pc,

📃 con rilascio attestato

Info ed iscrizioni:

📩 formazione.tartarugaplatform@gmail.com

📌 la segreteria didattica risponderà dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

💬 3334165622

Sono previsti i seguenti laboratori:

– lingua inglese;

– informatica;

– progettazione;

– test di valutazione delle competenze professionali

laboratorio orientamento al lavoro ;

Al termine del percorso sono garantiti placement retribuiti per il 35% dei partecipanti.

Il corso è stato ideato e progettato grazie al docente e orientatore salernitano Alfonso Angrisani in collaborazione con la società Form Retail di Napoli