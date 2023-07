Imprese che crescono al Sud con la quotazione in Borsa, l’incontro in Confindustria

Si è svolta nella giornata di martedì, presso la sede di Confindustria Salerno, la prima tappa del roadshow “IMPRESE CHE CRESCONO AL SUD CON LA QUOTAZIONE IN BORSA”, organizzato da IRTOP Consulting – boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, Borsa Italiana, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile, Innexta e in collaborazione con Unioncamere.

Anna Lambiase, CEO di IRTOP Consulting e Direttore Scientifico dell’Osservatorio PMI EGM: “La quotazione in Borsa rappresenta per le imprese l’opportunità di ottenere visibilità a livello internazionale, attrarre e mantenere personale qualificato, valorizzare il capitale economico anche ai fini del passaggio generazionale e ottenere finanza per la crescita. Il mercato Euronext Growth Milan ha finanziato le PMI italiane per 5,8 miliardi di euro in 14 anni, favorendone l’innovazione e l’espansione a livello globale. Oggi la Campania è la prima regione del SUD per numero di società quotate, con una dimensione media di 64 milioni di euro di ricavi e una raccolta per singola IPO di 11,2 milioni di euro. In un contesto caratterizzato da profondi mutamenti di tipo industriale e geopolitico, le aziende hanno la necessità di valutare i percorsi ottimali per accedere a fonti di capitale alternative; l’occasione di oggi ci ha permesso di illustrare agli imprenditori della regione la semplicità e l’efficacia dello strumento “quotazione” per accelerare la crescita alla luce delle recenti decisioni di politica monetaria adottate dalle principali banche centrali. Da oltre 20 anni siamo al fianco delle PMI nel ruolo di Advisor finanziario con l’obiettivo di permettere all’imprenditore di realizzare un’operazione di successo, mettendo a disposizione la nostra competenza specialistica e un track record multisettoriale e pluriennale che ci vede protagonisti in Italia e punto di riferimento della comunità finanziaria in tema di PMI.”

In apertura, l’intervento istituzionale di Andrea Prete – Presidente di Unioncamere e Antonio Ferraioli- Presidente di Confindustria Salerno, che hanno illustrato gli obiettivi del progetto, dedicato a favorire la crescita delle PMI.

Nel corso della giornata gli speakers istituzionali e politici – in rappresentanza delle società co-organizzatrici dell’evento – hanno esposto i vantaggi e le opportunità di crescita che il mercato EGM di Borsa Italiana può rappresentare per l’economia reale del Paese.

Molteplici le tematiche trattate dai professionisti del mercato economico-politico italiano: l’On. Giulio Centemero – Commissione Economica Assemblea Parlamentare Mediterraneo ha posto il focus sui fattori di business e di unicità del tessuto imprenditoriale italiano, quale driver di attrazione da parte di investitori esteri.

Anna Lambiase – CEO e Founder di IRTOP Consulting ha evidenziato le opportunità della quotazione su EGM come volano di sviluppo, evidenziando il ruolo fondamentale dell’Advisor Finanziario per accompagnare le aziende virtuose sul mercato dei capitali. Floriana Vitale – Senior Manager di IRTOP Consulting ha illustrato case study di IPO di successo seguite da IRTOP Consulting nel ruolo di Advisor finanziario.