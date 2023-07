Salernoir Festival, donne protagoniste mercoledì 5

Il largo Barbuti ha fatto il pieno di pubblico per le due prime serate del SalerNoir Festival le notti di Barliario nona edizione, sia per il Premio Attilio Veraldi alla Carriera, sia per la serata del delitto Matteotti e dei misteri del Vaticano.

DOMANI, mercoledì 5 luglio, si riaggancia il filo rosso del noir al femminile, che si è dipanato, dopo il premio a Verasani, OGGI martedì 4 luglio, col primo panel e l’attualissimo giallo americano dei primi del novecento sulla condizione della donna.

Sempre nello scenario della Sala degli Affreschi del complesso monumentale di San Michele, via DOMANI alla seconda sessione di “Donne e noir. Una questione femminile lunga un secolo (il poliziesco, il thriller, il gotico)”. La discussione si articolerà, a partire dalle 19.30, intorno al romanzo “Il dono”, di Paola Barbato (Piemme), con la quale dialogheranno le scrittrici Piera Carlomagno e Sara Bilotti. Gli attori Marcello Andria e Marica De Vita leggeranno alcuni brani selezioni del volume della Barbato.

Nemmeno il tempo di tirare il fiato e, alle 20.30, sulla scena del SalerNoir Festival le notti di Barliario torneranno a materializzarsi gli spettri dei grandi misteri italiani. Quello del Mostro di Firenze, per esempio, che fa da sfondo alla storia narrata da Sandrone Dazieri ne “Il figlio del mago” (Rizzoli). Con Dazieri dialogherà Massimiliano Amato, e la discussione sarà intervallata da letture dello stesso autore.

Dalle 21.30, nell’anfiteatro, proiezione di un classico hitchcockiano, “La finestra sul cortile” (tratto da un classico di Cornell Woolrich), nell’ambito di Night SalerNoir Movie, curata dall’associazione Limen.

SalerNoir Festival le notti di Barliario è ideato e organizzato dall’Associazione Porto delle Nebbie in collaborazione e con il sostegno della Fondazione Carisal (referente Gabriella Monetta), con la direzione artistica di Piera Carlomagno e quella organizzativa di Rosanna Belladonna, gode del contributo del Comune di Salerno, della Fondazione Banco di Napoli, della Luiss Guido Carli, il patrocinio di Provincia di Salerno e Università di Salerno Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione e la collaborazione di altri enti e associazioni.