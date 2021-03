IL”ROTARACT CLUB SALERNO EST” DONA ABBIGLIAMENTO E ARTICOLI SPORTIVI ALLA “HANDBALL 00” PER LE PERSONE INDIGENTI DI SALERNO

Indumenti, divise, tute di varie taglie, e accessori sportivi, sono stati donati, ieri mattina, dal “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto dall’avvocato Michele Landi, alla società sportiva “Handball 00”, presieduta da Graziana Mauro, un’importante realtà sportiva salernitana che opera anche nel campo della solidarietà e del sociale. “ Questi abiti e accessori sportivi saranno destinati ii bambini di famiglie che hanno necessità, che purtroppo, a causa della pandemia, nel giro di pochissimo tempo sono aumentate”, ha spiegato la Presidente. della “ Handball 00” fondata dall’avvocato Grazia Ferrara, ex giocatrice, e anche dalla famosa campionessa di pallamano Vesna Benkovic, che ha giocato nella nazionale italiana e che ha contribuito a far vincere il primo scudetto alla “Handball Salerno”. La Presidente Graziana Mauro ha ricordato che vengono organizzati anche vari tornei:” Sempre a livello amatoriale: come l’Handball Beach, organizzato nel 2019 sulla spiaggia di Santa Teresa. Ci avviciniamo a varie discipline sportive perché, soprattutto in questo periodo, sappiamo che lo sport aiuta a vivere meglio, a qualsiasi età venga praticato! “Handball 00” è un progetto sociale: siamo vicini anche al mondo della disabilità, abbiamo organizzato, insieme alla Vicepresidente Maria Teresa Cozzolino, anche mini tornei amatoriali di basket e pallamano in carrozzina “. Il Presidente Michele Landi del “Rotaract Club Salerno Est” ha spiegato che il sodalizio, composto da giovani rotariani, sin dalla sua nascita è impegnato anche a supportare il mondo dello sport:” Nel periodo difficile che viviamo si riconferma il sostengo di tante realtà sportive salernitane che hanno aderito al progetto “Ripartiamo dallo Sport”, iniziato lo scorso settembre, che nasce dalla volontà di ripartire, di ricominciare a muoversi letteralmente dopo i mesi di chiusura e immobilità dovuti all’emergenza sanitaria Covid – 19. Anche quest’anno, presso il” Lido dell’Esercito”, organizzeremo una giornata dedicata a vari sport in spiaggia per raccogliere fondi, attraverso le quote di iscrizione delle squadre partecipanti, da donare, attraverso dei voucher, ai bambini provenienti da realtà disagiate del territorio che potranno iscriversi presso le varie associazioni sportive salernitane, tra le quali anche la polisportiva “Guiscards Salerno”, presieduta da Pino D’Andrea, e la “Handball 00” di Graziana Mauro, per praticare gratuitamente il loro sport preferito. Importante il supporto avuto dal nostro Club padrino, il “ Rotary Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Dino Bruno, e dal Delegato Rotaract, l’ingegner Ermanno Lambiase”. L’organizzazione dell’evento è stata portata avanti dal socio Antonio Notaroberto, responsabile dei progetti sportivi del “Rotaract Club Salerno Est” che ha colto l’occasione per ricordare che:” I bambini che riceveranno i voucher , anche attraverso le associazioni sportive salernitane, saranno iscritti gratuitamente ai corsi sportivi e, indossando l’abbigliamento sportivo donato, dovranno soltanto divertirsi e impegnarsi nel loro sport preferito: chissà che tra loro non nasca un campione!”.

Aniello Palumbo