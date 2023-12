Il Natale ad Altavilla Silentina

Si aprono i festeggiamenti natalizi ad Altavilla Silentina.

Sabato 16 dicembre, primo appuntamento nel centro storico cittadino attraverso la rappresentazione del PRESEPE VIVENTE e l’inaugurazione del CONCORSO PRESEPIALE L’Angolo del Presepe.

Il Forum dei Giovani, insieme alle associazioni Altavilla Viva e Libera Caccia, coadiuvati dalla preziosa collaborazione dell’associazione Argonauta – Didattica e Servizi per la Cultura, ripropongono, in occasione di INTRA MOENIA, la rappresentazione del Presepe Vivente, scritta e ideata da Virgilio Mari. Attraverso un percorso itinerante tra i suggestivi vicoli del centro storico altavillese, si porterà in scena la Natività. Il sapiente utilizzo di peculiari figure, quali: il banditore, il falegname, la locandiera, l’intruso e tanti altri personaggi, attraverso i loro monologhi, condurranno i visitatori in una sana e coinvolgente riflessione sullo spirito del Natale.

L’appuntamento è alle 18.30, prevedibilmente sino alle 21.00, con partenza da Piazza Umberto I. Per ragioni di spazio e di accessibilità la rappresentazione sarà fruibile per gruppi di 30 persone, con partenza cadenzata. Gradita pertanto la prenotazione al numero +39 351 792 1535. A fine percorso previsto allestimento con area food.

Si proseguirà con l’inaugurazione de L’Angolo del Presepe, una vera e propria esposizione artistica a cielo aperto in cui sarà possibile ammirare caratteristiche opere presepiali realizzate da artigiani, artisti, scolaresche e amatori. La mostra sarà fruibile per tutti i week-end del mese.

Il 28, 29, 30 dicembre spazio ad Intra Moenia – Festa del Cinghiale, giunta quest’anno all’XI edizione. Tante le prelibatezze da gustare lungo tutto il percorso culinario che si snoderà nell’incantevole centro storico altavillese. Per le vie del borgo, tra scorci mozzafiato e vicoli senza tempo, ogni sera sarà possibile degustare pietanze tipiche della tradizione, piatti poveri con ricette tradizionali, ottimo cibo genuino e a km0.

A primeggiare sua maestà il cinghiale che potrà essere degustato in molteplici varianti: dai cavatielli al ragù di cinghiale, allo spezzatino, dalla salsiccia con fagioli alla messicana, ai salumi. Oltre ai piatti a base di cinghiale tante altre gustose alternative culinarie: lagane e ceci, patate cunzate e salsiccia, cuzzetiello con polpette, ciambotta, sfriuonzolo, pizze fritte, pizza cilentana, soffritto, trippa, arrositicini, cicoria e patate, caciocavallo impiccato e tanti dolci tipici (zeppole, castagnacci, struffoli, cannoli), senza far mancare l’ottimo vino locale e la cantina con sangria, birra e liquori.

Spazio anche all’intrattenimento e alla musica. Si parte il 28 dicembre con la tradizionale apertura di Porta di Suso che simbolicamente da il via ufficiale all’evento. L’inaugurazione della festa sarà a cura degli Sbandieratori Ebolitani Portadogana per poi spostarsi nel cuore del centro storico con intrattenimento musicale a cura di Vincenzo Romano e gli Altavil’s and Friends. Il 29 sarà la volta del saggio Musikè a cura del Maestro Francesco Suozzo, all’interno della meravigliosa chiesa di San Biagio; per poi passare all’ascolto dei Trepunti e Sound Waves, spettacolo popolare itinerante a cura del Maestro Ivano De Simone e concerto di Michele Belmonte. Grande novità per il giorno 30 in cui vi sarà l’apertura degli stand gastronomici anche a pranzo con sfilata delle Majorettes ASD Le Ginestre di Mirella Manduca accompagnate dalla SGAP band. Per l’occasione chi vorrà avrà l’opportunità di immergersi nella storia dello splendido borgo altavillese attraverso visite guidate. Seguirà concerto degli Stragatti per poi passare alla riapertura degli stand serali con intrattenimento a cura della New Generation Band del Maestro Ivano De Simone. Tanti gli spettacoli itineranti, oltre a stand di artigianato e prodotti locali.

Un ricco ed accattivante programma per tutti i target e per tutte le età… e per tutti i palati!