Il “Dizionario italiota” di Andrea Maraziti , giovedì 30 marzo, alle ore 19,00, al “Circolo Canottieri Irno”.  

Con il suo libro: “Dizionario Italiota”, edito da “Zora “, il dottore salernitano Andrea Maraziti, prende simpaticamente in giro soprattutto gli italiani, chiamandoli italioti:” Una razza bastarda di difficile definizione, che strizza particolarmente l’occhio a quel mondo meridionale, così furbo e stravagante , di cui Maraziti si fa interprete intelligente e portavoce!” , ha scritto nella prefazione il professor Francesco D’Episcopo che, insieme al dottor Alfonso Palumbo, e al dottor Salvatore Fruscione, introdurrà l’autore durante la presentazione del libro organizzata presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno alle ore 19,00 di giovedì 30 marzo. Il dottor Maraziti, noto e stimato radiologo salernitano si è divertito a radiografare i vizi degli italiani:” Mi sono ispirato a “Il Dizionario del Diavolo” scritto da Ambrose Bierce, un giornalista e scrittore statunitense”, ha raccontato l’autore che ha dedicato il libro “Al cugino del fratello del figlio del marito della cognata della moglie di mio padre”, ossia a sé stesso. Il dottor Andrea Maraziti, con le sue pubblicazioni precedenti ha ricevuto importanti riconoscimenti: con il suo libro di poesie “Diario d’amore”, edito da “Graus Editore”, ha vinto il primo premio assoluto, nella sezione poesie, della quindicesima edizione dell’importante “Premio Letterario Letizia Isaia”. Con la stessa silloge ha anche vinto il “Premio letterario internazionale, Emily Dickinson promosso dall’Associazione Culturale Emily Dickinson, uno dei più importanti premi in campo letterario dell’Italia meridionale che ogni anno viene assegnato a personalità del panorama culturale e dell’informazione distintesi per doti umane e professionali; ha vinto anche il terzo premio letterario “La Ginestra” di Firenze, nella sezione poesia. Il ricavato della vendita del nuovo libro di Maraziti sarà devoluto in beneficenza.

Aniello Palumbo