Il Della Corte – Vanvitelli di Cava apre le porte all’innovazione e allo sviluppo

Una struttura scolastica all’avanguardia, che offre ai suoi allievi una specializzazione di alto profilo in settori di importanza nevralgica per lo sviluppo del paese

L’istituto di istruzione superiore “Della Corte – Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni domani e dopodomani (2 e 3 febbraio) – dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19 – aprirà le porte per mostrare a studenti e genitori la sua offerta formativa che si focalizza su tre settori: tecnologico, economico e alberghiero.

Saranno presentati anche i nuovi corsi che partiranno a breve e le eccellenze che rendono l’istituto un punto di riferimento territoriale per la formazione.

In particolare, dal prossimo anno un corso serale di grafica e comunicazione – destinato ad allievi in età adulta – si aggiungerà all’indirizzo alberghiero. Punta di diamante della struttura scolastica restano alcune eccellenze come il laboratorio di arte bianche ed il bar didattico dell’istituto alberghiero sul cui tetto sono stati posizionati dei pannelli fotovoltaici che consentono la produzione di energia utile alla coltivazione di piante officinali, da cui si estraggono oli essenziali.

“Anche quest’anno abbiamo ampliato l’offerta formativa con l’attivazione di un corso di II livello di grafica e comunicazione, che è unico nel suo genere in tutta la provincia di Salerno – ha spiegato Franca Masi, dirigente scolastica del “Della Corte – Vanvitelli” – Siamo orgogliosi di poter fornire degli strumenti di crescita professionale non solo ai ragazzi, ma anche agli adulti che vogliono migliorare le proprie competenze ed essere più competitivi nel mondo del lavoro”.

Info: www.dellacortevanvitelli.edu.it