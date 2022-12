IKEA Salerno presenta “CIRCULAR PARADE” sabato 17.

Oggi sempre più persone vogliono sentirsi parte attiva nel far fronte alle sfide che pone il cambiamento climatico, a partire dalla vita in casa. Per questo IKEA si impegna a promuovere un consumo sempre più consapevole, attraverso iniziative che aiutano le persone a compiere scelte più sostenibili nella vita di tutti i giorni.

Sabato 17 dicembre, IKEA Salerno Baronissipresenta ‘Circular Parade’: a partire dalle ore 17.30 nell’”Angolo della circolarità” del negozio prenderà vitàuna vera e propria sfilata “circolare” di prodotti second-hand e di outfit confezionati interamente con materiali IKEA riciclati. Un’iniziativa che vuole essere un invito al recupero, al riuso e al riciclo che IKEA SalernoBaronissi rivolge ai propri collaboratori e a tutti i clienti.

“Siamo davvero felici di poter dare il via ad un evento che esalti il valore del riuso e delle seconde possibilità: la nostra Circular Parade è una dimostrazione di come attraverso la creatività ogni materiale, anche il più comune, può tornare a nuova vita, sempre nell’ottica di una sostenibilità accessibile, alla portata di tutti”dichiara Anthony Joseph Iuliano, Responsabile negozio IKEA Salerno Baronissi“Questo progetto rappresenta un esempio concreto del nostro impegno per un impatto positivo sulle persone delle comunità in cui operiamo e sul Pianeta”.

Gli originali outfit, che saranno portati in passerella dai co-worker IKEA, sono stati infatti realizzati grazie alla collaborazione con Filo Imperfetto APS, associazione che persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale con particolare attenzione alla prevenzione della dispersione scolastica, alla promozione di pratiche quotidiane che favoriscano l’economia circolare e all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.IKEA Salerno Baronissi negli scorsi mesi ha donato a Filo Imperfetto APSstoffeprovenienti da fodere didivani, copripiumini, tende di seconda mano con cui sono stati creati gli abiti e gli accessori della Circular Paradee che sono stati utilizzati anche nel laboratorio di sartoria sociale dell’associazione, destinato al SAI di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) che vede coinvolti minori rifugiati non accompagnati provenienti dall’Africa.

Protagonisti dell’evento anche alcuni mobili e oggetti IKEA che grazie al collettivo artistico Fric Folk si trasformeranno in strumenti musicali.

L’evento ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Baronissi e vedrà la partecipazione anche di Comieco e della cartiera Cartesarche hanno donatoi materiali per l’allestimento.