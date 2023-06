Idee, Imprese e Finanziamenti, venerdì 23 ad Agropoli a cura di Eurofinance

Si terrà venerdì 23 giugno 2023, alle ore 18.00, l’incontro informativo “Idee, Imprese e Finanziamenti”, presso il Centro Servizi e Formazione del dott. Francesco Monzo, ad Agropoli.

Promosso da Eurofinance, leader in finanza agevolata dal 1960, e a cura del COMITEC, Comitato Nazionale Tecnico per l’Autoimpiego, l’incontro è volto ad offrire un’ampia e dettagliata panoramica sulle tante possibilità offerte dalla finanza agevolata di Stato in termini di autoimpiego e autoimprenditorialità, nonché di sviluppo dei territori.

L’incontro informativo sarà tenuto e offerto gratuitamente dal dott. P. Angelo Cicalese, esperto in finanza agevolata, Presidente del team Eurofinance e del COMITEC, nonché ideatore della piattaforma EurOracle, primo sistema digitale integrato 4.0 per la gestione pratiche di finanza agevolata, con metodi e procedure certificati. Basata su una corretta visione macroeconomica, EurOracle, per conto di Eurofinance, ad oggi ha finanziato oltre 8000 imprese, godendo del 97% di successo finanziario, con 1.5 miliardi di euro deliberati in investimenti strategici per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori locali e oltre 1000 studi commerciali collegati in tutta Italia. Questi importanti traguardi raggiunti hanno comprovato la validità delle metodologie impiegate da Eurofinance nel valutare e gestire correttamente progetti di finanza agevolata, al punto tale da essere riconosciuti come modelli cardine a livello nazionale, godendo della certificazione ODCEC come best practice in fananza agevolata. L’appuntamento si propone di mettere a disposizione di imprenditori, start-up, giovani, donne, una conoscenza strutturata di metodi e procedure di accesso a misure di Finanza Agevolata già attive ed è finalizzato alla valorizzazione dei territori italiani attraverso procedure semplificate e dirette.

L’obiettivo è quello di promuovere le tante possibilità offerte dalla finanza agevolata in termini di autoimpiego ed autoimprenditorialità, identificando le opportunità imprenditoriali offerte dal territorio, attraverso una rilevazione delle risorse umane potenzialmente idonee a realizzare imprese mediante l’impiego di Finanziamenti Agevolati di Stato relativi a misure già operative. Attraverso questo virtuoso sistema di organizzazione è possibile valorizzare i territori mediante il recupero e la valorizzazione delle risorse locali, sia materiali che umane, messe a sistema attraverso la creazione strategica di imprese con misure finanziarie agevolate, in settori chiave per lo sviluppo socio-economico. Allo stato attuale sono stati finanziati molti progetti in diversi Comuni, con la realizzazione di imprese di grande utilità locale sia ai fini di servizi offerti alla collettività, sia in relazione alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Eurofinance, leader in Finanza Agevolata dal 1960, è stata selezionata tra le eccellenze in ambito di Finanza Agevolata 4.0 attraverso un dossier promosso dal quotidiano nazionale La Repubblica. L’attento operato del team Eurofinance ha portato un benessere diffuso in termini di crescita condivisa, autoimpiego e autoimprenditorialità, contribuendo a rilanciare il comparto dell’imprenditoria nazionale.

“E’ importante sottolineare che la nostra società non si ferma ad una valutazione di accoglibilità delle pratiche, vale a dire la sussistenza dei requisiti richiesti per aderire ai bandi, ma entra nel campo dell’ammissibilità, evitando così all’interlocutore un dispendio inutile di tempo ed energie finanziarie” sottolinea il Dott. P. Angelo Cicalese, Presidente del Team Eurofinance e COMITEC.