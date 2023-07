I Suoni della tradizione a Praiano

“Suoni della tradizione” è l’evento che ricondurrà il cittadino e l’ospite nelle più belle piazze di Praiano per ascoltare musica, quella della nostra tradizione, danzare e divertirsi.

L’evento propone infatti le melodie, cantate e “abballate” (le danze della nostra tradizione) interpretate da gruppi popolari della nostra regione e del nostro territorio.

Domenica 23 luglio 2023 ospiteremo, in Piazza San Gennaro, il gruppo Suoni Antichi – i Bottari di Macerata Campania che dal 2006 promuove sul tutto il territorio nazionale la tradizione “bottara”. Una performance musicale ed artistica di circa due ore dove, 9 musicisti proporranno diversi “assaggi” di musica popolare del Sud Italia e loro brani originali utilizzando come strumenti, tra l’altro, botti, tini e falci.

Proseguiremo poi giovedì 10 agosto 2023 nella Notte di San Lorenzo in Piazza San Luca con la lunga notte della Tammorra dove si incontreranno 5 gruppi di tammurriate: quella paganese, quella sommese, quella pimontese, quella terzignese e quella dell’avvocata. Tutti gli stili delle tammurriate verranno cantate e ballate dal gruppo del posto di origine e introdotte da A Paranz r’O Tramuntan.

Sabato 19 agosto sarà poi il turno della canzone classica napoletana interpretata da Francesco Viglietti. Ripercorreremo la storia musicale partenopea da “Malafemmina” di Antonio De Curtis a “Quanno Chiove” di Pino Daniele, omaggiando il pubblico con una emozionante serata all’insegna della buona musica, del ritmo e del divertimento, ma soprattutto una serata dove lo spettatore diventerà protagonista dello show.

Sabato 23 settembre concluderà la rassegna il gruppo popolare di Tramonti, A Paranz r’O Tramuntan con uno speciale concerto in Piazza San Gennaro con ritmi, cantate e ballate tradizionali della Costiera Amalfitana.

L’evento è organizzato dal Comune di Praiano in collaborazione con Pelagos Associazione.



Ingresso: libero e gratuito



Per informazioni: Tel. 089874557 – Email infopoint@distrettocostadamalfi.it