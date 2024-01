I Leo Club Host di Salerno propongono nelle scuole un mondo più ecosostenibile!

Grande successo delle attività proposte dai giovani Leo Club Host Salerno in due scuole della nostra città: l’istituto secondario di primo grado “T. Tasso” ed il Liceo Scientifico” Da Vinci-Amendola”. I Leo hanno presentato agli studenti l’obiettivo n. 12 dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, promossa dai governi dei 193 paesi membri dell’ONU. L’obiettivo è il CONSUMO E LA PRODUZIONE RESPONSABILI e i Leo hanno promosso e messo in pratica una azione per educare al riciclo e per garantire modelli di consumo e produzione sostenibili. Si sono raccolti migliaia di tappi di plastica che si aggiungeranno a quelli provenienti da ogni parte d’Italia per essere poi riciclati da aziende specializzate. I tappi di plastica delle bottiglie (Polietilene ad alta densità) possono essere riciclati in diversi modi per creare nuovi oggetti. Il riciclo ha degli evidenti vantaggi dal punto di vista energetico: basti pensare che per ottenere un chilogrammo di plastica sono necessari 1,75 kg di petrolio.

Inoltre, il ricavato della raccolta sarà devoluto alla Fondazione La Madonnina di Candiolo E. T. S., una casa di accoglienza per i malati di cancro ed i loro parenti. Gli alunni di entrambe le scuole hanno risposto con entusiasmo alle sollecitazioni dei giovani Leo e siamo convinti che in futuro adotteranno un comportamento virtuoso verso i materiali riciclabili e si faranno essi stessi portavoce degli obiettivi dell’Agenda per uno sviluppo ecosostenibile.