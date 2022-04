I Forum dei Giovani del Vallo partecipano al lancio del “Concorso di idee”.

Venerdì 15 Aprile 2022 alle ore 10.30 presso il Polo Culturale Cappuccini a Sala Consilina (SA) sarà presentato il concorso di idee “Protagonismo Giovanile & Sviluppo Aree Interne ”.

E’ una azione di animazione territoriale prevista dal progetto protagonismo giovanile & sviluppo aree interne a titolarità del Comune di San Pietro al Tanagro, attuata dalla rete dei partner costituita dal Forum dei Giovani, dalla Pro Loco di San Pietro al Tanagro e dalla QS & Partners con l’obiettivo strategico di sensibilizzare i giovani dell’area interna del Vallo di Diano attraverso il coinvolgimento dei Forum, delle Associazioni, degli Stakeholders e delle Istituzioni.

In occasione dell’incontro sarà presentato il concorso di idee già pubblicato sul sito del Comune di San Pietro al Tanagro, teso a individuare nuove iniziative profit e no profit che potranno usufruire di un’attività di coaching e fundraising gratuiti per la redazione del piano d’impresa e per il reperimento di risorse finanziarie pubbliche e private.

È questo un ulteriore piccolo tassello di una strategia più ampia di incubazione diffusa che molti Forum di giovani e Associazioni giovanili del Vallo di Diano perseguono.

Sono previsti gli interventi dei Sindaci di Sala Consilina Francesco Cavallone e di San Pietro al Tanagro Domenico Quaranta, degli Assessori della Comunità Montana Vallo di Diano Gaetano Spano e Antonio Pagliarulo, del Delegato dei Forum della Regione Campania Giuseppe Ferro e del Presidente del Forum dei Giovani di Sala Consilina Vincenzo Esposito e di altri referenti Istituzionali.

Le azioni del progetto “Protagonismo Giovanile & Sviluppo Aree Interne“ e la rete dei partner saranno illustrate dal Presidente del Forum dei Giovani di San Pietro al Tanagro Giovanni Pagliarulo.

Obiettivi, modalità di partecipazione e tempi di attuazione del concorso saranno presentati da Vincenzo Quagliano amministratore della QS & Partners; ulteriore spazio, al termini degli interventi programmati sarà riservato al dibattito e alle domande dei presenti.

La documentazione completa per partecipare al concorso è scaricabile sul sito del Comune di San Pietro al Tanagro www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it e sulle pagine social del Forum dei Giovani ; l’iniziativa rientra tra le azioni del progetto “Protagonismo Giovanile & Sviluppo Aree Interne” finanziato nell’ambito del programma Giovani In Comune della Regione Campania.