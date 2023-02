I concerti del venerdì al Perito-Levi di Eboli.

Prendono il via domani, alle 18,00, nell’ Auditorium “ Marcello Gigante”, in via Perito, 20, ad Eboli, “I concerti del venerdì”, il progetto ideato, curato e realizzato dagli alunni e dalle alunne, guidati dai loro straordinari docenti, del Liceo Musicale del “Perito-Levi” di Eboli, e aperto al territorio.

La scuola ebolitana, diretta dalla prof. Laura Maria Cestaro, attraverso il suo indirizzo musicale, si apre al territorio offrendo alla città di Eboli e all’intero comprensorio, con cadenza mensile, una serie di concerti, con i quali presentare l’ottimo lavoro portato avanti da quello che sta diventando uno dei punti di riferimento della formazione musicale in provincia di Salerno. “Risultati confermati – conferma il Dirigente Scolastico – dai successi personali che molti dei suoi allievi ed ex allievi stanno avendo in questi anni nel mondo artistico nazionale. Merito di un corpo docente fatto di vere e proprie eccellenze che permettono di coniugare la formazione musicale a quella liceale”.

Nel concerto inaugurale di domani sera saranno eseguiti branidi Pianisti, Ensembledi Sassofoni, Ensemble di Clarinetti e Solisti.

I prossimi appuntamenti sono già fissati per il 31 marzo, il 21 aprile e il 26 maggio.