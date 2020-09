Start per l’Officina Culturale& Creativa a Monte San Giacomo.

Il 14 settembre 2020 il Forum dei Giovani del Comune di Monte San Giacomo ha dato ufficialmente l’avvio alle attività del progetto “Officina Culturale & Creativa”, realizzato con il sostegno della Regione Campania e del Dipartimento Nazionale per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Contributi 2019 – Avviso GIOVANI in COMUNE.

Una iniziativa sostenuta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Raffaele Accetta con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani nella vita economica, politica e sociale del territorio, attraverso l’acquisizione di proposte progettuali innovative e creative a sostegno delle scelte programmatiche che caratterizzeranno nei prossimi anni lo sviluppo del territorio di Monte San Giacomo e dell’intero Vallo di Diano.

Le azioni di progetto prevedono: l’apertura di un punto informativo a beneficio dei giovani e della collettività presso “Officina Cultura”, sita all’interno del Palazzo “Gherardo Marone”, che il Comune di Monte San Giacomo ha destinato quale sede del Forum dei Giovani, ove si svolgeranno attività di orientamento per l’avviamento al lavoro autonomo e dipendente, laboratori di co-working per la progettazione e la promozione di eventi e di iniziative di riqualificazione ambientale, workshop formativi, promozione di indagini territoriali e concorsi di idee finalizzati ad individuare i bisogni del territorio e trasformarli in azioni concrete di sviluppo.

Azioni e iniziative ambiziose che i componenti del Forum dei Giovani, Simone Totaro (Coordinatore), Filomena Romano, Francesca Siervo, Martino Monaco, Alfonso Di Domenico, Celestino Nicodemo, Angelo Marotta, realizzeranno in collaborazione con QS & Partners, società specializzata in materia di sviluppo locale e creazione d’impresa, e con il coinvolgimento di tutte le realtà associative ed economiche del territorio.