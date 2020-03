Fibra ottica a Bracigliano: a partire dal mese di Giugno 2020 al via l’attivazione di internet veloce su tutto il territorio.

Anche il Comune di Bracigliano, a breve, sarà dotato di fibra ottica, che ha la funzione di garantire internet ultra veloce all’interno delle abitazioni dotate di computer e smart tv, oltre a un collegamento sul web ultra rapido su dispositivi quali smartphone o tablet e consentire, in questo modo, anche ai residenti locali, di usufruire di una tecnologia avanzata per accedere a diversi servizi e velocizzare le operazioni di lavoro su più livelli.

Nella copertura territoriale con la tecnologia in fibra, è stata data priorità ai comuni italiani più popolosi. Va da sé che le città in cui la tecnologia è presente, sono sicuramente le principali città italiane (Roma, Bologna, Milano, Torino ecc.), ma in breve tempo anche altri comuni sono stati raggiunti in maniera non sempre capillare ma comunque ben diffusa. E ora tocca anche a Bracigliano.

I lavori, che saranno realizzati sul territorio di competenza, dalla società “Open Fiber”, sono già iniziati e a partire dal mese di giugno sarà possibile stipulare i contratti di attivazione del servizio di fibra ottica con i vari gestori telefonici.

“E’ un passo avanti importante – ha dichiarato il Sindaco di Bracigliano, Geom. Antonio Rescigno – l’attivazione della rete in fibra ottica sul nostro territorio è uno degli obiettivi della nostra agenda di Governo. Dotare di banda larga con collegamento internet rapido i nostri residenti, imprenditori e commercianti locali, permetterà loro di essere più competitivi e di avere maggiori opportunità su più fronti. Possedere una rete con connettività efficiente è sinonimo di sviluppo e di crescita di un territorio ed è quello a cui punta la nostra amministrazione”.

Quindi, a partire dalla prossima estate, i vari operatori telefonici (Tim, Vodafone, Wind ecc.) potranno iniziare a sondare il terreno sul Comune di Bracigliano e lanciare le offerte di attivazione della fibra a coloro che intenderanno usufruire di un servizio tecnologico avanzato, a banda ultra larga, che renderà la navigazione sul web molto più semplice e rapida.