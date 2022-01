La Givova Scafati rende noto che sono stati eseguiti stamane i tamponi per tutti i propri tesserati, compresi coloro che erano in isolamento per accertata positività al covid-19.

Gli esiti dei tamponi sono stati negativi per tutti. Pertanto, eseguite le visite mediche di rito, a partire da oggi, l’intero gruppo squadra sarà al lavoro per preparare la sfida prevista per domenica prossima, 23 gennaio, ore 18:00, al PalaMangano, contro Next Nardò.