Givova Scafati di corto muso su Treviso

Ritorna al successo la Givova Scafati che, tra le mura amiche della Beta Ricambi Arena PalaMangano, ha superato della Nutribullet Treviso per 95-93 nella diciottesima giornata del campionato di serie A.

Ma quanta fatica per capitan Rossato e soci, che, avanti di 19 punti al termine della terza frazione, hanno concesso agli avversari la possibilità di rientrare in partita e di giocare le ultime azioni con la possibilità di conquistare il successo in esterna.

Sempre avanti nel punteggio, sin dalla palla a due, la compagine dell’Agro ha domato l’avversario, per oltre tre quarti di gara, con una difesa accorta ed un attacco ordinato e lucido, che ha trovato in Gerald Robinson e nel connazionale Pinkins le sue principali bocche da fuoco, a cui si sono aggiunti anche Rivers e Gentile, autori di una prova convincente.

LA PARTITA

La sfida è inaugurata da due triple di Robinson (6-2 al 2’). Dall’arco dei 6,25 metri realizza anche Rivers; poi in sottomano va a segno Mouaha, che porta il punteggio sull’11-4 al 3’, costringendo coach Vitucci al primo time-out. Gerald Robinson conferma il suo ottimo stato di forma e, realizzando ben 14 punti in soli 6’, consente ai gialloblù di conservare la testa della contesa (19-11 al 6’). Inizia la girandola dei cambi su entrambi i fronti, con Gentile che ha un ottimo impatto, tanto da regalare la doppia cifra di vantaggio al 7’ (21-11). La Givova mostra la sua faccia migliore e rimpingua il vantaggio con Rossato (26-11 all’8’). La prima sirena arriva sul 30-17 in favore dei padroni di casa.

La difesa intensa premia il lavoro degli scafatesi che, con l’ex Logan ispirato in fase realizzativa, conservano un buon margine di vantaggio (37-22 al 13’). Mentre Harrison tenta in tutti modi di tenere i suoi dentro la partita, la truppa di casa gestisce il ritmo ed i singoli possessi, allo scopo di preservare il passivo accumulato (40-27 al 15’). Olisevicius sale in cattedra e, approfittando di un momento di rilassatezza degli avversari, prova a dare il suo contributo per assottigliare il divario e portarlo sotto la doppia cifra (48-39 al 18’). Ci pensa Pinkins, con l’ausilio di Rivers, a ristabilire le distanze nei minuti che separano i quintetti dall’intervallo lungo (56-40).

La ripresa delle ostilità inizia con una Nutribullet particolarmente aggressiva e determinata a rientrare in partita, con Bowman (a cui viene anche fischiato un fallo tecnico per proteste poco dopo un altro fallo tecnico chiamato a coach Vitucci per lo stesso motivo) che mette a segno i canestri che riportano lo svantaggio sotto la doppia cifra (61-52 al 24’). Ma è un fuoco di paglia, perché i gialloblù riprendono a giocare con la stessa intensità difensiva e prolificità offensiva della prima parte di gara e a ritrovare un cospicuo vantaggio (70-53 al 26’). Anche Gerald Robinson ritorna ad essere quello del primo tempo, così Scafati può volare sul 75-55 al 28’ e chiudere la terza frazione avanti 79-60.

Harrison decide a questo punto di prendere per mano i compagni e condurli al recupero: è lui, coadiuvato da Allen, il principale protagonista del parziale di 0-7 con cui inizia l’ultima frazione. Coach Boniciolli ferma il cronometro e striglia a dovere i suoi, che però subiscono il ritorno dei viaggianti che, al 35’, arrivano addirittura sotto la doppia cifra di svantaggio (86-77). I campani faticano a trovare le giuste contromosse, smarrendo la via del canestro, perdendo lucidità in difesa e lasciando troppo campo ai veneti, che, con Olisevicius sugli scudi, arrivano sul -4 al 37’ (87-83) e, grazie ad una tripla di Bowman, sul -2 a 56’’ dal termine (89-87). Logan subisce fallo nel tentativo di tirare dalla lunga distanza e dalla lunetta fa 2 su 3 (91-87 a 33’’ dalla fine). Ancora Bowman dalla lunga distanza (91-90) e poi fallo sistematico su Rivers, che però fa 2 su 2 (93-90). A 12’’ dalla fine è Harrison a mettere la tripla del pareggio (93-93). Sul fronte opposto, l’errore dall’arco di Robinson non pregiudica il buon esito della sfida, perché il tap-in di Gentile regala comunque il successo per 95-93: la preghiera sulla sirena di Bowman finisce infatti sul ferro.

I TABELLINI

GIVOVA SCAFATI 95 – 93 NUTRIBULLET TREVISO

GIVOVA SCAFATI: Cavaliere n. e., Sangiovanni n. e., Gentile 15, Mouaha 2, Pinkins 19, Rossato 7, Logan 9, Robinson 24, Rivers 16, Nunge, Pini, Strelnieks, Gamble 3. Allenatore: Boniciolli Matteo. Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco, Costagliola Di Fiore Massimo.

NUTRIBULLET TREVISO: Bowman 21, Zanelli 4, Harrison 27, Torresani 2, Faggian, Robinson 4, Scandiuzzi n. e., Mezzanotte 2, Allen 10, Camara, Olisevicius 19, Paulicap 4. Allenatore: Vitucci Francesco. Assistenti Allenatori: Morea Alberto, Consoli Mattia.

ARBITRI: Giovannetti Guido di Terni, Lo Guzzo Carmelo di Pisa, Marziali Silvia di Viterbo.

NOTE: Parziali: 30-17; 26-23; 23-20; 16-33. Falli: Scafati 24; Treviso 25. Usciti per cinque falli: nessuno. Tiri dal campo: Scafati 33/62 (53%); Treviso 26/60 (43%). Tiri da due: Scafati 22/37 (59%); Treviso 13/30 (43%). Tiri da tre: Scafati 11/25 (44%); Treviso 13/30 (43%). Tiri liberi: Scafati 18/24 (75%); Treviso 28/32 (88%). Rimbalzi: Scafati 33 (6 off.; 27 dif.); Treviso 30 (9 off.; 21 dif.). Assist: Scafati 23; Treviso 18. Palle perse: Scafati 10; Treviso 5. Palle recuperate: Scafati 3; Treviso 10. Stoppate: Scafati 2; Treviso 2. Spettatori: 2.570 circa.