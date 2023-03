Giovani talenti salernitani in concerto a Benevento

Sabato 11 marzo 2023 alle ore 17,00 presso la sala Virgineo del Museo del Sannio di Benevento, grazie alla disponibilità della direzione e al patrocinio della Provincia, terrà un concerto per giovani talenti del Salernitano. Gli interpreti Giovanni Bellosguardo, pianista, Federico Fasolino, chitarrista, e Giuseppe Vitolo, violinista, daranno vita ad un pomeriggio musicale dedicato a compositori di tutti i tempi.

L’associazione Sportiva “DivertiVento”, presieduta dal dottor Nello Tornitore, con sede a Vietri Sul Mare, che affianca all’attività velica eventi di beneficenza e rassegne musicali per strumentisti emergenti, ha ancora una volta organizzato un incontro per incoraggiare i giovani nel tortuoso impegno dell’interpretazione in pubblico.

Il Presidente Tornitore è entusiasta di poter potenziare le opportunità per gli studenti più meritevoli.

Giovanni Bellosguardo, di appena 9 anni, allievo della pianista Giuseppina Gallozzi. presenterà agli ascoltatori fogli d’album tratti dalla letteratura musicale del ‘900. Dotato di grande vivacità musicale, con grande determinazione è impegnato nel perseguire il percorso dell’apprendimento della pratica musicale.

Federico Fasolino è un giovane chitarrista, allievo del Maestro Antonio Grande , al Conservatorio Martucci di Salerno. Figlio d’arte, frequenta anche il V anno del Liceo Musicale De Filippis Galdi di Cava. Eseguirà due studi di Villa- Lobos, compositore caratterizzante del repertorio chitarristico. Si è già distinto in rassegne musicali di spessore e ha conseguito premi in concorsi presso istituzioni del settore.

Giuseppe Vitolo, anch’egli allievo del Martucci nella classe del Maestro Gennaro Menichiello, ha ventidue anni ed è dotato di sicurezza interpretativa e controllo dell’emotività in pubblico. Presenterà la Sonata di Beethoven, detta la Primavera, irta di difficoltà tecniche ed interpretative, legata ad un periodo storico di aggancio agli stilemi del Romanticismo. La sonata costituisce un vero banco di prova per i violinisti, che colgono in essa l’opportunità di evidenziare la propria abilità allo strumento. Si avvarrà della collaborazione pianistica di Giuseppina Gallozzi. Un concerto da non perdere.