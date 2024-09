Giornate della Salute a Camerota

Sono più di venti i medici specialisti che, provenienti da diverse regioni italiane, anche quest’anno non hanno potuto dire no e parteciperanno fino al 28 settembre, a Camerota, ad “Avrò Cura di Te”, l’iniziativa di solidarietà sociale ideata e promossa dal medico, Gianni Ruocco, con il Vicepresidente del Comitato organizzatore, Giovanni D’Arena ed il Parroco Don Antonio Torello, in omaggio a San Pantaleone. L’iniziativa che si svolge in collaborazione con Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori- Associazione provinciale di Salerno) e Rotary Club Costiera Amalfitana, ormai dal 2014 trasforma musei ed altre strutture, per alcuni giorni, in ambulatori medici in cui i professionisti devolvono gratuitamente le loro prestazioni ai pazienti, con priorità ai più bisognosi, che ne fanno richiesta. L’edizione 2024, la dodicesima, si svolge dal 26 al 28 settembre nei locali della Casa Canonica, del Museo Civico e dello studio dentistico Ruocco, a Camerota.

Dopo la prima giornata, nel pomeriggio del 26 settembre dove, presso lo studio dentistico Ruocco, è stato possibile effettuare visite di PNEUMOLOGIA, con il dottor G.Basile, Pneumologo della Casa di cura “Cobellis” di Vallo della Lucania e di FISIATRIA, con il Dottor Vincenzo Passaro, Medico Chirurgo Vallo della Lucania, domani, 27 settembre, dalle ore 10, spazio alle visite di ALLERGOLOGIA, con il Dott. Agostino Rubano, Specialista in Allergologia e Immunologia Vallo della Lucania.

Programma ricchissimo, poi, per la giornata conclusiva, sabato 28 settembre. La mattina, a partire dalle 10:30:

PREVENZIONE MELANOMA, VISITA ED ESAME DERMATOSCOPICO DEI NEVI: Dott. Giuseppe Pistolese – Dott. Ermanno Albano (LILT SALERNO).

SENOLOGIA: Dott. Enrico Fierro, Chirurgo Senologo, Dirigente Medico, Presidio ospedaliero “Costa d’Amalfi”.

CHIRURGIA VASCOLARE: Dott. S. Cuozzo, MD, Ch.Vascolare, “Policlinico Umberto I Roma” – Dott. A. Marzano, “Policlinico Umberto I Roma”.

CARDIOLOGIA: Dott. S. Di Palma, Cardiologia-Angiologia, Dirigente Medico, Presidio ospedaliero “Costa d’Amalfi” (Visite domiciliari).

NEFROLOGIA-IPERTENSIONE ARTERIOSA: Dott.ssa A. Giammarino, Nefrologa, Ospedale Civile di Eboli.

SABATO POMERIGGIO (dalle ore 16:00)

ODONTOIATRIA: Dott. Mario Caggiano – Docente Odontoiatria Università degli Studi di Salerno, Dott. Giovanni Carinci – Specialista in Chirurgia Orale

IGIENE DENTALE: Dott. Antonio Carinci – Spec. Igienista Dentale.

ORTOPEDIA: Dott. Andrea Sinno, già Primario Ospedale S.Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona Salerno – Dott. Ennio Sinno, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Dirigente Medico P.O. Santo Spirito in Sassia Roma.

GINECOLOGIA: Dott.ssa Maria Pia Di lieto, Ginecologa, Presidio ospedaliero “Costa d’Amalfi”.

OTORINOLARINGOIATRIA: Dott. Elio Rinaldi, Specialista Otorinolaringoiatra, Buonabitacolo, Carlo Quintieri, Audioprotesista – Dott.ssa Mefanio Miele, Specializzando in Otorinolaringoiatria, Università degli Studi di Milano.

NEUROCHIRURGIA: Dott.ssa Chiara Caggiano, Ospedale Cardarelli, Napoli.

DERMATOLOGIA: Dott.ssa Stefania Mostaccioli, Istituto IDI Roma.

NUTRIZIONISTA: Dott.ssa Liana Cammarano, Salerno.

EMATOLOGIA: Dott. Giovanni D’Areno – Resp. Centro Trasfusionale, Ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

CARDIOLOGIA: Dott. S. Di Palma, Cardiologia-Angiologia, Dirigente Medico, Presidio ospedaliero “Costa d’Amalfi”.

ENDOCRINOLOGIA: Dott.Domenico Caggiano, già Primario Ospedale Riuniti, Salerno.

Con la partecipazione del Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno Dott. Giovanni D’Angelo e del Dott. Francesco Saturno – vicesindaco del Comune di Camerota.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Dott.ssa Tiziana Bardaro, tel. 339 3295417 (telefonare dopo le ore 15:00)