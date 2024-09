Cittadinanza onoraria di Avigliano al Reggimento Cavalleggeri Guide

Con la deliberazione n°15 del 26 settembre 2024, il Consiglio Comunale di Avigliano ha conferito la cittadinanza onoraria al Reggimento Cavalleggeri Guide (19°) di stanza a Salerno.

La motivazione recita:“Insigne Reparto Operativo dell’Esercito Italiano, ha instaurato un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale con le Scuole, le Associazioni, le Parrocchie e la Municipalità di Avigliano, nell’ambito della cooperazione civile-militare a supporto della Missione UNIFIL in Libano, veicolando segni efficaci di solidarietà per la popolazione del distretto di Tiro (Libano del Sud) e offrendo occasioni concrete nell’impegno e nella riflessione sui valori della pace, dei diritti umani e della libertà, in un’area afflitta da forti contrasti. Tale opera, svoltasi ininterrottamente dal 2014 ad oggi, ha traslato i valori della Comunità Aviglianese nella Terra dei Cedri, rendendo Avigliano punto di riferimento etico e temporale nell’azione di supporto alla pace di cui il Reggimento Cavalleggeri Guide (19°) ne è interprete di assoluta eccezione ed indiscusso prestigio in ambito nazionale e internazionale”.

Nell’ambito della seduta del Consiglio Comunale, nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, è intervenuto il Comandante del Reggimento, Colonnello Nicola IOVINO, che ha ringraziato il Sindaco Giuseppe MECCA e tutti i membri del Consiglio Comunale per il gesto di grande attenzione verso le Guide e per i motivi profondi che lo hanno ispirato. Presenti anche il Cappellano Militare Don Claudio MANCUSI, una rappresentanza del Reparto ed i Carabinieri dei Comandi Stazione di Avigliano e Lagopesole.

Il prestigioso riconoscimento, a seguito di un proficuo percorso di collaborazione in ambito umanitario, ha portato idealmente il pensiero e la solidarietà della cittadinanza aviglianese in Libano, teatro in questi ultimi giorni di forti operazioni militari. Tuttora, diversi militari del Reggimento Guide, sono impiegati sotto l’egida dell’ONU proprio nella regione meridionale del Paese dei Cedri. Le Guide, reggimento di cavalleria a vocazione esplorante, si compongono di un comando di reggimento, uno squadrone di supporto logistico ed un gruppo squadroni blindato, pedina operativa dell’unità.

Da sempre il reparto è stato impiegato in tutte le operazioni nazionali e internazionali: Terra dei Fuochi, Strade Sicure, Vespri Siciliani, Vajont; all’estero dalla Somalia all’Afghanistan, dal Kosovo al Libano, dall’Iraq al Mali, dalla Lettonia alla Bulgaria e Macedonia. Lo Stendardo del Reggimento è decorato di una Medaglia d’Oro al Valor dell’Esercito, una Medaglia d’Argento al Valor Militare, una Medaglia d’Argento al Valor dell’Esercito, due Medaglie di Bronzo al Valor Militare, una Medaglia d’Argento al Valor Civile e della Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia. La cittadinanza onoraria di Avigliano, che si aggiunge a quelle di Salerno, Centola, Oliveto Citra e San Cipriano Picentino, è la prima extra regionale tributata al Reggimento. Grande soddisfazione per il Sindaco MECCA e il Colonnello IOVINO che hanno scritto una bella pagina di collaborazione istituzionale e scambio esperienziale, testimoniando la bellezza della sinergia che comunità, associazioni ed enti dello stato possono instaurare a favore del supporto umanitario e della pace.