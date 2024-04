Giornata nazionale per la donazione di organi, Villa Rufolo a Ravello si illumina di rosso

La Regione Campania, come ogni anno, in occasione della “Giornata nazionale per la donazione di organi”, indetta per la data del 14 aprile, d’intesa con il Ministero della Salute, il Centro Nazionale Trapianti e le articolazioni territoriali della Rete trapiantologica, insieme a tutte le amministrazioni pubbliche e alle associazioni del volontariato del dono, promuove iniziative ed eventi di informazione a sostegno della cultura della donazione e del trapianto.

Quest’anno, per dare ancora maggiore evidenza al carattere simbolico della giornata per la donazione di organi, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha chiesto che la ricorrenza venga celebrata attraverso l’illuminazione di colore rosso degli edifici che ospitano sedi istituzionali nella data di sabato 13 aprile a partire dalle ore 20.

Villa Rufolo, aderendo all’invito, parteciperà al nobile scopo della diffusione della cultura della donazione d’organi e si “tingerà di rosso” sabato 13 aprile dalle ore 20.