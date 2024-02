Giornata mondiale contro il bullismo, l’incontro al Tasso

Oggi 7 Febbraio si celebra la giornata mondiale contro il bullismo e a poca distanza di giorni, l’11 febbraio, la giornata europea della sicurezza in rete, voluta dalla Commissione europea.

Le scuole italiane, sotto l’egida del MIUR, sono unite nell’elaborazione di campagne e progetti per rendere partecipi gli studenti della gravità di questi fenomeni che hanno raggiunto negli ultimi anni un elevato numero di casi, soprattutto fra gli adolescenti.

Nella mattinata del 6 febbraio presso l’Istituto Comprensivo “T. Tasso” di Salerno, promossa dai Leo Club Host di Salerno e voluta fortemente dalla Dirigente, dott.ssa Flavia Petti e dalla referente del libro prof.ssa Floriana Padula, si è tenuta nell’aula teatro, la presentazione del libro “Le mie orecchie parlano” del giovane autore Alessandro Coppola che ha testimoniato la sua disabilità per la quale è stato oggetto di derisione e di scherno da parte di suoi coetanei. L’Istituto Tasso, sensibile da sempre, ai temi dell’inclusione e del disagio sociale e psichico ha promosso tale evento per favorire atteggiamenti consapevoli per un uso corretto della rete e sensibilizzare le coscienze verso il fenomeno del bullismo, coinvolgendo non soltanto il corpo docente ma anche tutti gli alunni che hanno mostrato una grande partecipazione emotiva.