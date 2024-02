Carnevale ad Atrani, appuntamento sabato 10

Chiassoso, colorato, divertente, il Carnevale arriva, come ogni anno, a portare gioia negli occhi dei più piccoli ed anche degli adulti che, per poche ore, vogliono mettere in pausa le preoccupazioni quotidiane.

La festa ad Atrani avrà inizio sabato 10 febbraio, a partire dalle ore 10, quando la palestra comunale diventerà il centro propulsore dell’allegria: maschere, giochi, magia, mimi ed altre attività organizzate dal Centro sociale comunale “G. Cavaliere” coinvolgeranno grandi e piccini nell’incantesimo senza tempo del Carnevale.

Il Carnevale è la grande festa del periodo invernale e, nei paesi cattolici, precede la Quaresima che, con i suoi quaranta giorni di penitenza, prepara alle festività pasquali. Nei tempi antichi era anche la grande festa della fecondità della terra, che doveva svegliarsi dopo il sonno invernale e nutrire le mandrie, le greggi e gli esseri umani. Il Carnevale univa riti di fecondità con l’allegria: ridere sconfigge la morte e il lutto. Una tradizione antichissima, che viene festeggiata in ogni parte del mondo.