Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, sabato 3 al Museo di Eboli.

Sabato 3 dicembre 2022, a partire dalle 10.00, il ManES, Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele, in collaborazione con Tulipano Art Friendly, propone il percorso inclusivo di fruizione museale “ManES IN BLU”, nella Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità.

Un percorso laboratoriale che, attraverso social storytelling e l’ausilio di un’agenda visiva ideata e realizzata da Tulipano Art Friendly, permetterà la fruizione del museo in una modalità interattiva per i bambini con autismi insieme ai loro amici e compagni di classe, per vivere un’esperienza stimolante e piacevole.

Il progetto si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa per l’accessibilità e l’inclusione che la Direzione regionale Musei Campania ha sottoscritto con la Cooperativa Sociale Il Tulipano Art Friendly, grazie al quale il Museo diviene luogo di apprendimento e di socializzazione per grandi e piccoli attraverso una visione innovativa dei suoi reperti archeologici e dell’interazione con il pubblico del Museo. Alle ore 12.00 i ragazzi di “CulturAut”, gruppo di socializzazione e di inserimento lavorativo delle persone con autismo della Cooperativa sociale Il Tulipano, accoglieranno tutti i visitatori del ManES per un’esperienza museale, rivolta a giovani e adulti.

“CulturAut” è un modello culturale inclusivo che vedrà per la prima volta i giovani con autismi, che frequentano un percorso di tirocinio formativo finalizzato all’inclusione lavorativa nella filiera dei servizi culturali, impegnati nell’accoglienza dei visitatori, grazie al supporto dei servizi educativi del Museo. Un’esperienza unica nel suo genere patrocinata dall’associazione ANGSA Campania. “Una proposta culturale ed educativa, diventata ormai buona prassi, che si diffonde nella rete dei musei autism friendly che aderiscono al nostro progetto – afferma Giovanni Minucci di Tulipano Art Friendly – e che qui al ManES e, in generale, nella Direzione regionale Musei Campania, trova un upgrade di assoluto interesse grazie alla collaborazione con CulturAut. Attraverso questa sinergia, infatti, diamo vita a un progetto di tirocinio per l’inserimento lavorativo nelle filiere dei servizi culturali di giovani adulti con autismi e o disabilità cognitive, impegnati in attività di accoglienza”.

“Un modello eccellente da replicare anche negli altri musei e luoghi della cultura che punteggiano l’intero territorio campano”, ribadisce la Direttrice regionale Musei Campania Marta Ragozzino, che si impegna, insieme alla direttrice del ManES Ilaria Menale, a sostenere la diffusione del protocollo d’intesa e delle buone pratiche che ne discendono “per rendere i musei della rete campana veramente accessibili e inclusivi, aperti e capaci di accogliere e dare opportunità a tutti”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 dicembre Info e prenotazioni: info@tulipanoart.org; +39 3891312180.

Per la partecipazione agli eventi è raccomandato l’uso della mascherina e il rispetto della normativa anti-COVID vigente.

INFO

Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele

Piazza S. Francesco, 1 – Eboli (SA)

+39 0828332684, drm-cam.eboli@cultura.gov.it

museicampania.cultura.gov.it

facebook.com/museoarcheologicoeboli | twitter.com/Museo_Eboli