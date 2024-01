Giornata della Memoria, a Positano il ricordo dei rifugiati in fuga dal nazismo

“Positano tra arte e rifugio politico dal 1933 al 1945” è il titolo dell’evento dedicato alla Giornata della Memoria che si svolge venerdì 26 gennaio alle 10 presso la palestra dell’Istituto comprensivo “L.Porzio”. Con l’Anpi Campania, il Club per l’Unesco di Amalfi, le associazioni Macchia Mediterranea e Posidonia, insieme ad alunni e insegnanti, si affronterà il tema della Shoah nell’ottica del ricordo di “una grande pagina di storia di Positano – dichiara la dirigente Stefania Astarita, che ha voluto fortemente questo incontro coinvolgendo associazioni e cittadini che ne tramandano il ricordo – quando la città divenne rifugio di tanti esuli in fuga dal totalitarismo e in particolare dalla Germania nazista. Molti di loro erano artisti che avrebbero poi contribuito alla fama di Positano nel mondo. È molto importante che la scuola tenga viva questa memoria, perché le nuove generazioni siano consapevoli del loro passato e sappiano trarne insegnamento per il futuro”.

– ricorda, vice presidente di associazione che gestisce la biblioteca comunale dove sono raccolti libri e documentazioni di questo periodo storico –

“Gli esseri umani hanno delle idee ma solo se sono seguite dalla memoria, queste potranno condurli ad andare avanti, tutti assieme senza farsi più del male già fattosi – sottolinea Daniele Esposito, presidente di Macchia Mediterranea che per l’occasione ha organizzato una piccola mostra fotografica sulla Positano di quei tempi – Per questo è importante, anzi fondamentale, non dimenticare. E la memoria ci dice anche che ci vuole l’unione di cento uomini se non di mille, che condividono uno stesso sano ideale per sopprimerne la malsana idea di un solo folle. Ecco perché queste iniziative sono fondamentali. Forniscono alla mente delle nuove generazioni la conoscenza e gli strumenti necessari per comprendere l’enorme male che la cattiveria umana può produrre”.



“Dopo più di 90 anni il ricordo dei profughi tedeschi, russi, di origine ebrea o dissidenti politici che si rifugiarono nella “città morta”, come Positano venne definita da Stefan Andres – evidenzia la giornalista Maria Rosaria Sannino, presidente del Club per l’Unesco di Amalfi, che ha lavorato sul tema per la prima volta affrontato con la sua tesi di laurea nel 1998 – deve ancora oggi farci riflettere sul senso di accoglienza che le nostre comunità avevano per il “diverso”, per chi fuggiva dagli orrori della guerra. Qui si sono sempre sentiti accolti e protetti. Abbiamo noi tutti il dovere di non far dimenticare ogni singola storia che ci fa da monito verso ciò che sta accadendo nel mondo. E che riguarda anche noi e le nostre coscienze”.