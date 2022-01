Ginnastica Salerno, presentazione delle squadre A1 maschile e femminile venerdì 28.

Si svolgerà Venerdì 28 Gennaio 2022 ore 11,00 presso la Sala Conferenze del Palazzetto AcquaSport in via Generale Clark, 103 di Salerno la Conferenza Stampa di presentazione delle squadre di serie A1 Maschile e Femminile di Ginnastica Salerno che disputeranno il Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica 2022 (locandina in allegato).

Intervengono alla conferenza:

Juliana Sulce – Presidente Ginnastica Salerno;

Anton Stolyar – Coach squadra femminile;

Marcello Barbieri – Coach squadra maschile

Dopo gli importanti successi ottenuti con la squadra maschile vincitrice del Campionato di serie A1 di Ginnastica Artistica nel 2018 e 2019 e con la squadra femminile promossa in serie A1 nel 2019, l’ASD Ginnastica Salerno vanta la presenza di entrambe le squadre nella massima serie del Campionato di Ginnastica Artistica anche nel 2022 ed è, attualmente, l’unica realtà in Italia ad avere ben due squadre a competere in serie A1. Un grande risultato, nonostante le difficoltà affrontate negli ultimi anni dal settore sportivo a causa della pandemia, frutto del lavoro duro e costante dell’intera società, dai dirigenti ai singoli coach.