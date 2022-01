“NON APRITE QUELLA POSTA!” L’Inps avvisa tutti i suoi utenti che sono in corso tentativi di truffa tramite e-mail.

Sono sempre più frequenti i tentativi di truffa tramite phishing: un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale. In questi giorni molti cittadini salernitani e non solo, stanno ricevendo mail con il logo dell’Inps nelle quali si comunica che esiste un ordine di bonifico a loro favore , con numero di riferimento, data, ora e cifra ( non molto alta) che sarà però disponibile solo dopo aver effettuato l’aggiornamento dei dati personali, cliccando su un link indicato. “ Non bisogna assolutamente aprire queste mail”- raccomanda il Direttore Provinciale dell’INPS di Salerno, il dottor Ciro Toma – “ sono finalizzate a sottrarre fraudolentemente dati anagrafici oppure relativi a conti correnti o a carte di credito. Cliccando sul link presente nella mail si dà la possibilità di attivare sul computer o sul telefonino un trojan, un particolare tipo di malware attraverso il quale possono essere rubati tutti i nostri dati, a partire dalle password. Le informazioni sulla propria posizione Inps sono consultabili accedendo direttamente al sito www.inps.it con la propria identità digitale. L’Inps, per motivi di sicurezza, non invia mai comunicazioni di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili”.

Aniello Palumbo