Genea Lanzara eliminata dai playoff, disputerà la prossima Serie A Silver.

Dopo il bellissimo percorso nella Regular Season e nella seguente fase ad orologio, che ha decretato la Genea Lanzara vincitrice del girone meridionale del campionato Nazionale di Serie A2 con un bottino di sedici successi su diciotto gare, i salernitani non sono riusciti a centrare uno storico doppio salto.

Difatti, già promossi nella nuova Serie A Silver nella stagione ’23-’24, i rossoblu hanno interrotto il proprio percorso nei PlayOff Promozione per la Serie A Gold al girone eliminatorio, uscendo sconfitti contro Trieste, Molteno ed Eppan. Il sorteggio aveva riservato alla Genea un gruppo “di ferro”, comprendente le tre migliori squadre del girone settentrionale, come è poi emerso dalle gare andate in scena sul 40×20 de ‘La Casa della Pallamano’ di Chieti.

Partita contratta contro Trieste, i salernitani avrebbero potuto fare qualcosa in più nel match contro Molteno trovando poi, probabilmente, la migliore prestazione contro l’imbattuta Eppan, principale candidata al salto di categoria. I tre incontri si sono conclusi rispettivamente con il risultato di 30 -36, 25 – 31 e 36 – 41, a dimostrazione comunque del fatto che capitan Milano e compagni hanno ben figurato ed onorato il campo, così come da tre anni a questa parte d’altronde.

Nella tre giorni di Chieti il miglior marcatore dei salernitani è stato Alex Mendo con diciassette segnature, tra i pali bene Cappellari nei primi due incontri e da evidenziare l’ottima prestazione di Gonzalez nel match conclusivo contro Eppan, capace di neutralizzare anche tre tiri di rigore.

Archiviati definitivamente gli impegni con la compagine “Senior”, la Genea Lanzara è ora proiettata agli impegni con le compagini giovanili, in modo particolare con la Final Eight Under 20 che andrà in scena tra Chieti, Pescara e Montesilvano dal 31 Maggio al 4 Giugno dove si giocherà per lo scudetto di categoria e dove i salernitani si presenteranno con la storica medaglia di bronzo conquistata nella passata stagione. A maggio, inoltre, la fase finale del campionato Under 15 e le ultime gare con i giovanissimi U13, già campioni regionali e proiettati alla finale interregionale che si disputerà contro la vincitrice del raggruppamento laziale nel prossimo mese di giugno.

PLAYOFF PROMOZIONE SERIE A GOLD | I RISULTATI

GENEA LANZARA – TRIESTE 30 : 36

GENEA LANZARA: Milano A. 3, Senatore M., Senatore A., Fiorillo, Milano C., Kolev 11, Gonzalez, Florio 6, Coppola, Avallone, Vitiello, Gomez Subarroca 3, Mendo 6, Munda 1, Bellini, Cappellari. All: Manojlovic

MOLTENO – GENEA LANZARA 31 : 25

GENEA LANZARA: Milano A. 6, Senatore M. 2, Senatore A., Fiorillo, Milano C., Kolev 1, Gonzalez, Florio 1, Coppola, Avallone, Vitiello, Gomez Subarroca 1, Mendo 9, Munda 4, Bellini 1, Cappellari. All: Manojlovic

EPPAN – GENEA LANZARA 41 : 36

GENEA LANZARA: Milano A. 2, Senatore M. 6, Senatore A., Fiorillo, Milano C., Kolev 5, Gonzalez, Florio 7, Coppola, Avallone 2, Vitiello, Gomez Subarroca 2, Mendo 1, Munda 6, Bellini 5, Cappellari. All: Manojlovic