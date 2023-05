Fuori Classe, spettacolo che fa riflettere sul bullismo, giovedì 25 al Teatro Sant’Alfonso di Pagani.

Fuori Classe rende testimonianza di una realtà crescente che coinvolge sia i ragazzi che le ragazze; il bullismo e il cyberbullismo a scuola.

Spensierato, disinvolto, ironico, beffardo, Fuori Classe è interpretato senza trucchi scenotecnici, con una lingua e una gestualità aspra e «vera», senza concessioni alle buone convenzioni teatrali.

Racconta di un giorno di scuola, di una classe di giovani e scatenati ragazzi, di un malandato istituto di periferia, la più dimenticata della città. I ragazzi sono ingovernabili, teppisti, distruttivi, annoiati; i docenti ne sono spesso sopraffatti.

Le cose peggiorano ulteriormente quando a scuola arriva Denny, un saputello arrogante, che fa del motto “io me ne frego” uno stile di vita.

La sua personalità ha una fortissima influenza su molti nella classe. Fa leva sulla crescente insofferenza a stare dentro le regole, a riconoscere il limite come uno strumento anche positivo.

La classe è schiacciata da una catena di arroganze, sopraffazioni, minacce, umiliazioni riprese col cellulare e pubblicate in rete.

Il tutto sotto gli occhi dell’ultima professoressa/nemica, indifesa e inadeguata, l’ennesima di una girandola di professori sostituti che quei ragazzi ‘molto vivaci’ hanno distrutto o sconfitto.

Da qui, e per oltre un’ora, il palcoscenico diventa proiezione della realtà, di quella crisi che arriva in fase adolescenziale quando, nel diventare grandi, le regole vanno sempre più strette e la scuola è un peso, e studiare o non studiare in fondo è lo stesso.

Fino a quando l’arrivo insperato di un nuovo professore non apre uno spiraglio di speranza, per cominciare la risalita, il riscatto.

giovedì 25 maggio 2023 ore 20,30

Teatro Sant’Alfonso – Pagani Sa