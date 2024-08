Francesco Libetta in concerto domenica 4 a Villa Rufolo per Ravello Festival

La 72esima edizione del Ravello Festival, sotto la direzione artistica di Maurizio Pietrantonio, è giunta al giro di boa e propone al suo pubblico, nel primo degli appuntamenti agostani, domenica 4 agosto (ore 19), il recital del pianista Francesco Libetta.

Acclamato per le sue straordinarie doti e per la sua versatilità, infatti è anche saggista, compositore e direttore d’orchestra, si è guadagnato innumerevoli ed entusiastiche recensioni: per il New York Times è “Poet-aristocrat with the profile and carriage of a Renaissance prince”, mentre per Le Monde de la Musique “l’éritier des Moritz Rosenthal, des Busoni et des Godowsky” e per il Corriere della Sera “uno spolvero di signorilità che credevamo perduto negli archivi dell’interpretazione pianistica”. Francesco D’Avalos gli ha dedicato tutti i suoi pezzi per pianoforte solo mentre Paolo Isotta lo definì “il più grande pianista vivente” e come compositore “poeta doctus” sancendo il profilo di uno degli artisti italiani più stimati nel mondo, dalla direzione d’orchestra all’attività di saggista musicale, registra d’arte visuale e a sua volta protagonista dei documentari di Monsaingeon e Battiato.

Nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo porterà parte del suo personale omaggio all’indimenticato Ezio Bosso, nel novembre del 2023 infatti, ha pubblicato per Sony Music il doppio album Lighting Bosso dedicato alle sue riletture e trascrizioni dalla musica per piano solo e sinfonica del compositore scomparso nel 2020, oltre a pagine di Chopin, Gluck, Mozart e Bach.

Ricordiamo che la Fondazione Ravello promuove la musica tra i giovani under 25 mettendo a disposizione biglietti a tariffa agevolata (10 euro) per tutti gli eventi.

Il Ravello Festival è sostenuto dalla Regione Campania e dal MiC. www.ravellofestival.com | Tel. 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com

Domenica 4 agosto

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Francesco Libetta, pianoforte

Posto unico non numerato € 25

Programma

Ezio Bosso

Split, Postcards From Far Away

Fryderyk Chopin

Valzer in mi minore (WN 29)

dai Dodici studi per pianoforte op.25: n.1, 2, 5

dai Tre notturni op.9: n.2

Ballata op.23

dai Dodici studi per pianoforte op.10: n.3

Scherzo op.31

Christoph Willibald Gluck

Melodia (da Orfeo ed Euridice)

Arr. per pianoforte di Giovanni Sgambati

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondò per pianoforte in re maggiore, K.485

Johann Sebastian Bach

da Il clavicembalo ben temperato – Libro I

Preludio e fuga in mi minore – BWV 855

Sinfonia n.7, BWV 793

Sinfonia n.11, BWV 797

Ezio Bosso

dalla Sinfonia n.1, Oceans (tr. Francesco Libetta)

IV movimento. Antartic

Finale. “Landfall. We unfold”