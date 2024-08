È l’ingegnere Domenico Gorgoglione il nuovo presidente del “Rotary Club Cava De’ Tirreni”.

“Attenzione al disagio, la nuova frontiera da affrontare, per allevare la leadership dell’era digitale”. È questo il motto scelto dall’ingegnere chimico Domenico Gorgoglione, nuovo presidente del “Rotary Club Cava De’ Tirreni” che ha ricevuto il collare dal presidente uscente, l’avvocato Ugo Sorrentino, in occasione della tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi presso l’Hotel Royal di Paestum. Il neo presidente che si occupa di gestione d’impresa e di certificazioni ministeriali nel campo dell’innovazione, ha spiegato che uno dei compiti del Rotary è quello di formare dei leader e che quindi la sua azione sarà orientata verso il raggiungimento degli obiettivi racchiusi nel “Triangolo del Leader” che prevede tre parametri importanti: Cultura, Competizione e Gioco. “Cercheremo di dare una risposta al territorio in termini culturali e di tradizioni, per diffondere e per rimarcare la formazione di leadership e una maggiore conoscenza sull’importanza dell’essere rotariani”. Il presidente Gorgoglione, che si è definito “Un portatore d’acqua che supporta tutti”, ha spiegato che sarà organizzato il premio “Cavesi nel Mondo” che prevede anche l’istituzione di una borsa di studio che sarà assegnata al migliore progettista del “Monumento Rotary” su quale saranno elencati i nomi di tutti i cavesi assegnatari del premio:” Il monumento sarà allocato in un sito del Comune di Cava De’ Tirreni indicatoci dall’Amministrazione Comunale. Un’altra borsa di studio sarà dedicata alle arti e vedrà il coinvolgimento di alcune scuole del territorio. Una terza borsa di studio sarà dedicata al giornalismo e sarà assegnata a chi scriverà il migliore articolo riguardante le attività del Rotary. Nell’ambito del progetto “Domeniche della Salute”, sarà organizzato un convegno durante il quale saranno presentati tutti i dati raccolti durante le giornate dedicate alle visite dei cittadini”. Particolare attenzione sarà dedicata dall’ingegnere Gorgoglione, all’opera di “Mamma Lucia”, attraverso azioni che possano simulare oggi l’ opera della signora cavese “Mamma Lucia” (Maria Lucia Pisapia), coniugata Apicella, che giunta ormai alle soglie dei sessant’anni, spinta da un puro sentimento materno, dissotterrò i resti di oltre cinquecento soldati tedeschi e non solo, ai quali dopo averli ricomposti, assicurò una degna sepoltura, a prescindere dalla nazionalità, in nome di sentimenti di pietà e solidarietà vissuti autenticamente ed estranei a qualsiasi valutazione di carattere politico o di interesse personale”. Gorgoglione ha anche ricordato che a Cava, ad iniziativa del Comitato Figli di Mamma Lucia, è stato allestito un museo che raccoglie preziose testimonianze della sua opera e dei suoi riconoscimenti. Gorgoglione svilupperà anche delle attività dedicate al disagio:” Cercheremo di sviluppare uno sportello di ascolto con la collaborazione dell’Asl, delle scuole e di altre associazioni specifiche del territorio”.

Dopo i saluti del Prefetto, l’avvocato Lucio Pisapia, e la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta da Caterina (Katia) Sannino, l’avvocato Sorrentino, nel rispetto del suo motto dell’anno: “Innovare nella tradizione”, ha ricordato, anche attraverso delle slide proposte dal Past President Fabrizio Budetti, alcuni dei progetti realizzati durante il suo anno di presidenza:” Uno dei progetti più importanti del Club è stato sicuramente quello distrettuale “Le Domeniche della Salute”, ideato dal nostro Club, che quest’anno in otto incontri ha visto la partecipazione di tanti cittadini del territorio che sono stati visitati dai medici rotariani per vari tipi di patologie. Suggestivo e commovente è stato il concerto dello Stabat Mater di Karl Jenkins, a Ravello, nella chiesa di San Giovanni del Toro, organizzato insieme agli altri Club Rotary e alla Corale Metelliana. Molto bella anche la celebrazione alla Badia di Cava organizzata in onore del Beato Gerardo Sasso”. Sorrentino ha sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia con gli altri Club Rotary del territorio:” Insieme abbiamo realizzato tanti importanti progetti come quello distrettuale denominato “Hope Garden”, con un investimento distrettuale di ventimila euro, grazie al quale si sta portando a termine la realizzazione di un sistema Agro-Silvo-Pastorale in Burkina Faso, uno dei paesi più poveri al mondo, nel villaggio di Niaogo; il “Progetto rIsCATTo” all’I.C.ATT di Eboli, coordinato dal Formatore Distrettuale Gaetano Pastore, che si è concluso con un emozionante spettacolo teatrale con gli attori che erano gli stessi detenuti che sono stati anche gli autori del testo recitato”. Il presidente Sorrentino ha ricordato anche l’importante incontro sulla Pace, tenutosi presso la Caserma D’Avossa, sede del glorioso 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide” e il progetto “Memoria e Solidarietà”, realizzato con gli altri Club Rotary salernitani, che il 9 maggio, in occasione della giornata in memoria delle vittime del terrorismo, ha visto la partecipazione di importanti relatori ad un convegno organizzato all’Università di Salerno e, in serata, l’organizzazione di un concerto di solidarietà al “Teatro Verdi”. L’avvocato Sorrentino ha ringraziato i componenti del Consiglio Direttivo, consegnando loro un’opera in rame dedicata alla “Badia di Cava De’ Tirreni”, realizzata dal Maestro Vittorio Villari, e consegnato una pergamena di ringraziamento ai presidenti dei Club Rotary salernitani definiti “amici speciali”: Enzo Capuano Umberto Maria Cioffi, Sabato Cuozzo, Camillo De Felice, Antonino Sessa, e due Paul Harris, il più ambito riconoscimento del Rotary, ai soci Luigi Murante e Carlo Nardacci.

Il presidente Gorgoglione ha presentato il suo Consiglio Direttivo composto da: “Vice Presidente Luigi Della Monica, Prefetto Lucio Pisapia, Tesoriere Francesco Sorrentino, Segretario Fabrizio Budetta. Consiglieri: Maurizio Avagliano, Vilma Ricci, Giuseppe Di Mauro. Past President Ugo Sorrentino. Presidente Incoming Francesco Sorrentino. Il Comitato per i 40 anni del Club, che sarà celebrato il sette maggio, sarà costituito da Luigi Della Monica, Maurizio Avagliano, Alfonso Prisco. Il comitato per il progetto “Le Domeniche della Salute” sarà costituito da Vincenzo Prisco e da altri soci che nomineremo. A curare la comunicazione del Club saranno Gennaro Galdo, Luigi Murante e Noemi Taccarelli che curerà l’immagine pubblica. Le iniziative dedicate alla Rotary Foundation saranno affidate a Mauro Budetta. Le attività di promozione e di sviluppo sul territorio saranno seguite da Maurizio Avagliano e Ciro Senatore”. A portare i saluti e gli auguri del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, il dottor Antonio Brando, è stata l’Assistente del Governatore, la dottoressa Marilena Montera, che ha ricordato i valori del Rotary e il motto del Governatore Brando “Camminare Insieme…servire con Gioia, per celebrare la “Magia del Rotary” e dare forma ai sogni”. Il saluto del Past Governor Ugo Oliviero è stato portato dall’Assistente del Governatore, il professor Andrea Di Lieto che ha lodato l’opera svolta dal Club guidato dal presidente Sorrentino durante l’anno rotariano. Un simpatico ed esilarante sketch teatrale, tratto da “La Scommessa” di Eduardo De Filippo, è stato organizzato con la regia del Past President Felice Scermino e interpretato, con bravura ed ironia, dai soci rotariani Lucio Pisapia e Maurizio Avagliano. La colonna sonora della serata è stata affidata al DJ Francesco Pezzuti.

Aniello Palumbo