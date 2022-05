Forum dei Giovani, Salerno ben presente nel Direttivo regionale.

Il giorno 18 Maggio 2022, su convocazione del Presidente del Consiglio della Regione Campania si è riunita, presso l’aula “Caduti di Nassiriya” al Centro Direzionale di Napoli Isola F13, l’Assemblea del Forum Regionale dei Giovani- Campania.

E’ stato eletto all’unanimità Presidente del Forum Regionale Giuseppe Caruso.

Compongono l’ufficio di Presidenza: i due vicepresidenti Maria Luisa Grillo e Michele De Rosa, i due segretari Magliola Raffaele e Nicola Griffo, i due componenti Giuseppe Ferro e Pasquale Rinaldi (delegato del coordinamento dei forum dei giovani della provincia di Salerno).

L’ufficio di Presidenza è stato proposto dal neo Presidente Caruso ed approvato dalla maggioranza dell’assemblea.

Le altre cariche elette sono: il Presidente di Assemblea del Forum Regionale nella persona di Francesco Pagliocca, il Segretario organizzativo Pasquale Cesarano e la tesoreria affidata a Roberta Riccio.

La composizione dell’Assemblea vede anche la presenza di Luca Polito, Angela Marciano, Valentina Giangrieco, Rossella Vinciguerra, Vittorio De Feo, Renzo Carusone e Gianluigi Genovese.

Un momento importante e atteso da tempo. La provincia di Salerno conta ben 42 all’attivo, numeri che saranno ben rappresentati in primis da una rete che da anni opera sui territori come il Coordinamento Provinciale, e ora, vede impegnata la stessa ai vertici dell’organismo in seno al Forum Regionale.

“Abbiamo raggiunto tutti insieme un traguardo storico. E’un orgoglio rappresentare il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno in un organo così importante come quello regionale. – ha dichiarato Pasquale Rinaldi- Sappiamo quanto lavoro è stato fatto in questi anni e quante battaglie sono state portate avanti per essere membri dell’Assemblea regionale e oggi avere anche un ruolo nell’ Ufficio di Presidenza. Grazie a chi si è impegnato e a chi continua ad impegnarsi per portare le Politiche Giovanili sempre in alto. Sento forte il peso del ruolo che ricopro soprattutto per il numero importante dei Forum che andrò a rappresentare. Ma sono convinto che insieme, uniti come un vero gruppo, con passione e con tanto impegno riusciremo a raggiungere grandi obiettivi. Un augurio particolare di buon lavoro al neo eletto Presidente Caruso e alla nuova squadra di cui sono fiero di farne parte.”

Un lavoro, quello del Coordinamento, che è frutto di passione e di sacrifici, di anni e anni di attività, di riunioni ed eventi territoriali e manifestazioni di spessore.

“Il Coordinamento provinciale ha, dopo tutti questi anni, una rappresentanza al Forum Regionale. –Commenta il Coordinatore Rosario Madaio- Il nostro delegato è il portavoce di tutta l’assemblea del Coordinamento, un ruolo importante e ricco di stimoli, perché permette di veicolare le istanze dei Forum, dai singoli territori e di tutta l’assemblea, al Forum Regionale. Avremo, perciò, l’onore e l’onere – soprattutto – di rappresentare lo strumento Forum a tutti i livelli, bisognerà stilare un programma, condiviso in seno all’assemblea, che accompagnerà il delegato del Coordinamento per tutto il suo mandato, che ci auguriamo sia fruttuoso e stimolante.”

Durante la prima assemblea del nuovo direttivo del Coordinamento provinciale dei Forum dei Giovani-Salerno, a seguito del rinnovo degli organi sociali in data 17 maggio, presso la sede della provincia di Salerno, tra i punti all’ordine del giorno, è stata posta l’attenzione sulle commissioni.

Sono stati assegnati con massima imparzialità e collegialità, i rappresentanti dei vari gruppi di lavoro, con i relativi membri.

Le commissioni istituite in via ufficiale sono:

Commissione Organi di stampa e social media con Presidente Sara di Matteo;

Commissione Università con Presidente Gabriele Russo;

Commissione Ambiente con Presidente Karol Potolocchio;

Commissione Aree interne con Presidente Alessio Mazzaro.

Da sempre le commissioni rappresentano un vero braccio operativo per la realizzazione degli obiettivi prefissi all’interno dell’agenda delle attività, conservano un ruolo centrale in termini di proposte e fattività. Per questo, ad oggi, le succitate si considerano ufficialmente istituite, ma non si escludono, in prospettiva, altri gruppi di lavoro improntanti su specifiche iniziative e tematiche. L’inclusione, la rete, la cooperazione, saranno i giusti ingredienti che permetteranno a noi giovani cittadini attivi di realizzare ogni singolo punto del nostro programma.