Forum dei giovani di Battipaglia, lunedì 23 si approva Documento Unico di Programmazione.

Il Coordinatore del Forum dei giovani di Battipaglia, Nicola Paladino, ha convocato per il prossimo lunedì 23 gennaio alle ore 16:30 in prima e alle 17:30 in seconda convocazione l’Assemblea del Forum, che si svolgerà presso il Salotto comunale.

L’appuntamento assume una grande importanza, dal momento che, tra i punti all’Ordine del giorno, è inserita la discussione e l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), che indica le attività e le iniziative alle quali i ragazzi del Forum lavoreranno nei prossimi dodici mesi.

Il DUP sarà poi sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale: soltanto dopo l’ulteriore approvazione del Parlamentino, infatti, diverrà pienamente operante.

“Intendo invitare tutta la popolazione, soprattutto tutti i giovani della nostra città alla prossima assemblea del Forum”-afferma Paladino- “reputo quest’assemblea una delle più importanti in virtù del fatto che ci sarà la discussione e la votazione del DUP che prevede al suo interno le attività che il Forum dei Giovani propone alla cittadinanza nel 2023”.

E continua: “L’invito è rivolto chiaramente alle associazioni giovanili presenti sul territorio, alle scuole e ai suoi rappresentanti, ma anche ai singoli individui che hanno a cuore Battipaglia e che intendono essere parte attiva nelle attività offerte dal Forum”, concludendo così: “L’obiettivo di questo Forum, insediatosi lo scorso luglio, è quello di far

diventare Battipaglia una città per i giovani: con l’assemblea della prossima settimana possiamo mettere le basi per renderlo possibile”.