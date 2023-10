Fondazione Giona incontra l’Associazione Tommy 125: sabato a Terrazza Rainone la consegna di uno scanner diagnostico

Continua senza sosta il viaggio d’amore di Fondazione Giona: sabato, a Castellabate, Terrazza Rainone farà da cornice ad un evento che vedrà coinvolti la Fondazione e l’Associazione Tommy 125.

Il presidente Giuseppe Rainone consegnerà uno scanner diagnostico utile alla campagna

di prevenzione portata avanti dall’Onlus impegnata nell’allestimento di un punto medico di primo soccorso.

“L’Associazione Tommy 125 è una delle realtà più attive sul territorio – ha spiegato Rainone -. Una realtà che ho avuto modo di conoscere qualche mese fa, che come la nostra Fondazione non resta a guardare ed è pronta a rimboccarsi le maniche. Abbiamo subito accolto la loro richiesta e ci siamo attivati per far sì che potesse svolgere il suo impegno nel migliore dei modi. Riuscire ad avere tutti gli strumenti utili per diagnosticare eventuali disfunzioni o malattie, può salvarti la vita”.

Insieme, per fare ed essere amore: “Stiamo continuando a sostenere le realtà che ci circondano, mettendo in sinergia risorse e opportunità per far sì che anche i meno fortunati di noi abbiano posti confortevoli e accoglienti – ha continuato il presidente Giuseppe Rainone -. Teniamo alta l’attenzione sui tanti progetti che ci vedono coinvolti, come l’acquisto di un’ambulanza dedicata alla prevenzione, ma continuiamo a lavorare affinché anche con gesti apparentemente piccoli vengano fatte cose grandi”.

Perchè è spesso nelle piccole cose l’inizio della bellezza, perché anche con gesti semplici è possibile donare un sorriso. In settimana, infatti, dieci i letti a castello donati a favore del Centro di Accoglienza oratoriale semi residenziale Bartolo Longo retto dai Fratelli delle Scuole Cristiane e della Comunità San Gaspare Bertoni di Battipaglia della cooperativa Betlem.

“Le strutture che hanno accolto i nostri letti daranno un aiuto concreto a chi tutti i giorni affronta non poche difficoltà – ha aggiunto Rainone -. Tutto questo ci fa sentire vivi, ci

muove e ci spinge a non fermarci mai”.