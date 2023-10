Screening gastro billio-pancreatico al Ruggi martedì 17 e il 7 novembre, a cura del Lions Club Salerno Minerva

L’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, per avvicinare la popolazione alla cultura e all’importanza dello screening, investendo nella prevenzione, ha accolto la richiesta di collaborazione del Lions Club Branch Salerno Minerva e del suo Presidente dott.ssa Laura Mettivier, Dirigente Medico presso la UOC di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo del Ruggi, per promuovere due giornate di visite gratuite aperte alla cittadinanza, per le patologie gastro bilio-pancreatiche.

Gli screening, eseguiti dal Prof Alessandro Puzziello, Direttore della Chirurgia Generale, Specialistica e dei Trapianti dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, si terranno il 17 ottobre dalle ore 15 alle ore 19 e il 7 novembre negli stessi orari, previa prenotazione al numero ??3478261231‬, presso l’Ambulatorio di Chirurgia Generale del Ruggi, piano rialzato, stanza 20 e 21.