“Festa degli Auguri” al “Rotary Club Salerno  Picentia” con la musica dei Beatles.

“La Festa degli auguri costituisce un momento di gioia e di coesione perché vede riunita l’intera famiglia rotariana che in questo particolare momento sente lo spirito di appartenenza”. A porgere gli auguri natalizi a tutti i soci del Club e agli ospiti è stato il dottor Rocco Di Riso, presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, durante la tradizionale “Festa degli Auguri” tenutasi presso l’Hotel Mediterranea di Salerno. Il presidente Di Riso ha ricordato alcuni dei progetti che sono in fase di realizzazione:” Con gli altri Club Rotary cittadini stiamo portando avanti il progetto triennale “Urban Green” che prevede anche una fase formativa nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente. Stiamo organizzando il “Premio Carmine Sica” ed anche la ristrutturazione della cucina della” Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore”. Dopo i saluti del Segretario Raffaele Bresciamorra, e la lettura della “Preghiera del Rotariano” ad opera della socia Virginia Corvino, è stata presentata, dal socio Amelio Cecchini, la nuova socia del Club: la dottoressa Giuliana Moscati, nata e cresciuta in una famiglia di rotariani, che è stata spillata dall’Assistente del Governatore, il dottor Massimo Carosella che ha portato i saluti e gli auguri del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, il professor Alessandro Castagnaro. Il momento musicale della serata è stato affidato al gruppo musicale salernitano “Here Comes the Beatles” che, con Roberto Ricciardi alla chitarra, Francesco Iacuzio chitarra e voce; Vincenzo Nanni alla batteria e Nazzareno Fasciglione al basso, ha proposto alcuni successi dei Beatles: Yesterday, Hey Jude, Let It Be, In My Life e il famoso brano natalizio “Happy Christmas to Ya List’nas” di Lennon. A tutti i presenti è stato donato un calendario realizzato dai ragazzi diversamente abili del centro “La Nostra Famiglia” di Cava De’ Tirreni dedicato al Beato Luigi Monza. Presenti il Governatore Nominato Antonio Brando e il Past Governor Gennaro Esposito.

Aniello Palumbo