“Festa degli Auguri” al  “Rotary Club Salerno Duomo”.  

“Natale è pensare gli uni agli altri, offrirsi con la propria sensibilità. Auguro a ognuno di voi che lo spirito del Natale accenda una scintilla esuberante e contagiosa di gioia nei vostri cuori”. E’ il messaggio di auguri del dottor Raffaele Parlato, presidente del “Rotary Club Salerno Duomo” che è stato letto dal presidente del “Rotaract Club Salerno Duomo”, l’avvocato Giuseppe Dente, in occasione della tradizionale “Festa degli Auguri” del Club, tenutasi presso l’Hotel Baia di Vietri sul Mare, alla quale il presidente Parlato non ha potuto partecipare per un improvviso impedimento. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano” ad opera di Don Michele Pecoraro, parroco del Duomo di Salerno, socio onorario del Club , il Vicepresidente Alfredo Marra ha sottolineato il grande senso di amicizia che accomuna i soci. Il momento musicale, presentato dal critico musicale Olga Chieffi, è stato affidato alla zampogna di Domenico Fasano e alla ciaramella di Vincenzo Ferraioli, componenti dell’associazione “Daltrocanto”, presieduta dal musicista e autore Antonio Giordano, che hanno creato una magica atmosfera natalizia suonando la classica “ Novena di Natale” e “Tu scendi dalle stelle”. Ad interpretare magistralmente alcune scene del primo atto della commedia simbolo del Natale, “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, sono stati gli attori salernitani: Vanni Avallone, (Luca); Antonia Avallone (Concetta) e Fiorenzo Pierro (Tommasino) . Il professor Massimo Bignardi , Critico d’Arte, e Don Michele Pecoraro, hanno ricordato alcuni momenti della loro infanzia legati al suono della zampogna. L’Assistente del Governatore Fabrizio Budetta , ha portato i saluti e gli auguri del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Alessandro Castagnaro, e ricordato il suo motto “Prendersi cura del territorio” . Presenti il Formatore Distrettuale Andrea Di Lieto e il dottor Silvio Mauro, presidente dell’associazione “Il Germoglio” di Cava De’ Tirreni i cui ospiti “speciali” hanno realizzato i doni offerti durante la serata.

Raggiunto telefonicamente il Presidente Raffaele Parlato ha raccontato i progetti più importanti realizzati durante l’anno come quello curato dal socio Francesco Dente: ”Sensi unici”, che vede coinvolti anche altri nove Club Rotary; il “Rotaract Club Salerno Duomo”, il “Distretto Rotary 2101” e la “Rotary Foundation”, che hanno finanziato il progetto ideato dalla Cooperativa Sociale “Giovamente”, presieduta da Luca Goffredo. “ Abbiamo contribuito alla pubblicazione del libro “Aiutati che io ti aiuto”, scritto da Renato De Rosa, presidente della cooperativa “Saremo Alberi”, illustrato dal fumettista Enzo Lauria e curato dalla pedagogista Rosa Mandia, edito dalla casa editrice “Saremo Alberi”, diretta da Vincenzo Aliberti, dedicato ai bambini autistici , che, insieme al video “Il mio nome è Marco”, curato dalla giornalista Concita De Luca, con la musica di Max Maffia , il montaggio e le riprese di Raffaele Sprovieri , la voce di Roberto Nisivoccia e le danze di Giulia Pisanti, è stato presentato durante il “ VI Congresso Internazionale sull’Autismo”, tenutosi a Giffoni Valle Piana” ha spiegato il presidente Parlato che ha anche ricordato che con Il ricavato delle vendite del libro sarà realizzata , a Salerno, una stanza multisensoriale per bambini autistici. I soci del Club sostengono da tempo 82 famiglie in difficoltà economiche che vivono nella Zona Orientale di Salerno, che fanno parte della comunità dei fedeli della parrocchia del “Gesù Redentore”. “ A loro, con cadenza mensile, distribuiamo, grazie all’organizzazione del nostro socio Gennaro Esposito, pacchi contenenti generi alimentari che acquistiamo dal “Banco Alimentare” di Fisciano; in questo periodo natalizio, inoltre, abbiamo acquistato anche olio per la mensa di “Casa Nazareth”, gestita dalla parrocchia, dove a breve installeremo, con la consulenza gratuita dell’ingegner Antonio Tiano, un impianto fotovoltaico per rendere la struttura completamente autonoma dal punto di vista energetico. Con i giovani del “Rotaract Club Salerno Duomo”, sono state anche raccolte donazioni in beni alimentari e di prima necessità che abbiamo distribuito alle famiglie . Coordinata dal socio Francesco Dente continuerà anche l’attività del Centro Vaccinale Rotary “Don Alfonso Santamaria e Pietro Fiocco” che dalla Parrocchia di Sant’Eustachio è stato trasferito, con l’aiuto del dottor Arcangelo Saggese Tozzi, presso la sede ASL di Viale Kennedy. Abbiamo partecipato anche al progetto nazionale “Il Rotary nutre l’educazione” che a Napoli ha visto la partecipazione di tutti i soci dei Club del “Distretto Rotary 2101” che hanno imbustato cibo non avariabile in buste monouso, inserite in pacchi che saranno consegnati, con dei container, nei paesi del terzo mondo. Ogni busta, contenente un pasto, sarà consegnata a ognuno dei bambini delle scuole dello Zimbabwe, per ogni giorno di scuola , tutto l’anno. Continuerà inoltre il progetto “Aqua Honduras” che ha la finalità di far arrivare l’acqua potabile in un villaggio dell’Honduras”. Il dottor Parlato sta portando a termine, anche con l’aiuto dell’imprenditore Alfonso Grieco, Presidente del “Gruppo di Preghiera Fedeli di San Matteo” e di don Michele Pecoraro, parroco della Cattedrale di Salerno, il famoso progetto di creare il “Cammino di San Matteo” che ricorda il percorso fatto dalle spoglie di San Matteo che nell’anno 954, il 6 maggio, arrivarono a Salerno. “Stiamo continuando anche il progetto triennale “Urban Green” attraverso il quale, insieme agli altri Club Rotary, stiamo cercando di sensibilizzare i giovani delle scuole primarie di Salerno al rispetto dell’ambiente, anche con l’aiuto dell’architetto paesaggista Maria Gabriella Ippolito, nostra socia”.

Aniello Palumbo