Fellini in Jazz, martedì 10 ai Barbuti.

Martedì 10 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, nell’ambito de La Notte dei Barbuti, diretta da Brunella Caputo, il Quartetto Fellini di Stefano Giuliano presenta “Fellini in jazz”. Stefano Giuliano al Sax, Marco De Gennaro al Piano, Domenico Andria al Basso, Stefano De Rosa alla Batteria, Brunella Caputo voce recitante. Ingresso 10 euro.

Il progetto Fellini in Jazz nasce da un’idea del M° Stefano Giuliano (Sassofonista e arrangiatore) per omaggiare il centenario della nascita del celeberrimo regista italiano attraverso le musiche del compositore Nino Rota che più di tutti gli altri ha collaborato con il regista riminese. Il viaggio musicale, attraverso cui si raccontano alcune delle tappe fondamentali della cinematografia felliniana, viene sottolineato dalla voce recitante della regista/attrice Brunella Caputo che tra un brano e l’altro spiega in modo esaustivo ed elegante il periodo e la trama del film per far calare gli spettatori in un contesto ricco di colori ed emozioni che solo Fellini sapeva fare.

(Info 328/9079642) – www.bottegasanlazzaro.it – Fb

biglietti on line su www.postoriservato.it