Evasione accise gasolio, sequestro di 2 società.

In data odiema, personale dell”Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Salerno, con il coordinamento dell’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale Campania, ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica nei confronti delle società: “Servizi Generali S.r.l.” esercente attività di deposito commerciale di prodotti energetici ad accisa assolta con sede in Eboli e “Ora S.r.l.” esercente attività all’ingrosso di dolciumi, con sede in Sassano.

L’amministratore unico della “Servizi Generali s.r.l.” M.P. e il legale rappresentante

S.I. della “Ora s.r.l.”, sono indagati, allo stato, per un’evasione di oltre 200 mila euro di

accise e circa 80 mila euro di Iva, riferita alllanno 2021, per la sottrazione all’accertamento di 335 mila litri di gasolio da autotrazione destinato ad essere utilizzato per usi agevolati.