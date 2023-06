Estate, Deliveroo: Salerno ottiene la “Bandiera Teal”, come città di mare con il maggior numero di ordini

Con l’arrivo dell’estate le città di mare si apprestano a vivere la loro stagione turistica e Deliveroo, per il secondo anno, ha assegnato la speciale bandiera Teal (il colore ufficiale di Deliveroo) alle cinque città di mare che hanno dimostrato, più di altre, di apprezzare il servizio della piattaforma leader dell’online food delivery. ​ Si tratta di una Top 5 delle città balneari che si sono particolarmente distinte nel corso dell’ultimo anno per la crescita degli ordini. Tra queste, Viareggio, Riccione, Olbia, Pescara e Salerno.

A ricevere la bandiera teal, in rappresentanza di tutti i ristoranti partner di Deliveroo nelle cinque località, sono stati Mya Pokè di Viareggio, Tasty Pokè di Riccione, Natura by Art Academy di Olbia, California Pokè di Pescara e Zero healthy bar & Pokè di Salerno.

I piatti più ordinati in queste città vedono al primo posto l’hamburger, con il poke e gli uramaki sul podio. A seguire, la pizza margherita, la piadina, i nigiri e, infine, kebab, patatine fritte e spaghetti di soia.