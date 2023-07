Estate a Padula, tutti gli appuntamenti, il clou la Sagra Surace

Musica, cultura, gastronomia, danza e arte i principali ingredienti del ricco programma di eventi in programma a Padula da luglio a ottobre 2023.

La rassegna estiva, iniziata domenica 9 luglio al Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte con la Giornata nazionale delle Pro Loco, quest’anno si presenta con una proposta artistica e culturale ricca e variegata.

Concerti, eventi, spettacoli per grandi e piccini: tante le proposte di questo programma, che coniuga divertimento e cultura per tutte le età. C’è molta attesa soprattutto per la grande manifestazione “Sagra Surace”, una festa lunga tre giorni, dal 28 al 30 luglio alla Certosa di Padula, che unisce intrattenimento, cibo, cultura digitale e valori del territorio, organizzata dalla Factory Campana “Casa Surace”, con il patrocinio del Comune di Padula e promossa dalla Direzione regionale Musei Campania e da Artem.

Ma nel corso dell’estate padulese non mancherà la musica in tutte le sue forme, tra cui l’evento “Borgo Live”, promosso dal Centro Musica Store, il “Mob Festival”, a cura del Forum dei Giovani di Padula, il concerto del maestro Luigi Gargano, in programma il 12 agosto presso la Certosa di San Lorenzo.

Ultimo evento musicale di “Estate a Padula”, il 6 ottobre con il secondo “Festival dell’organetto, della zampogna e della Ciaramella”, promosso dall’Associazione “Convento San Francesco”.

Dall’8 al 10 agosto torna anche l’ormai celebre manifestazione “Padula in festa per Carlo V. La frittata dalle mille uova”, una tra le più antiche rievocazioni storiche del Vallo di Diano, giunta alla 26esima edizione. Il tema è quello della solenne accoglienza dell’Imperatore Carlo V in Certosa, i festeggiamenti e gli onori riservati al sovrano di ritorno dalla vittoriosa spedizione del 1535 contro i Barbareschi e la pantagruelica imbandigione che i monaci certosini allestirono in suo onore, insieme alla famosissima frittata delle mille uova.

Il ricco cartellone della rassegna estiva padulese prevede anche tante gare, dal “Dr Why” ai “Giochi di quartiere”, passando per il “Romito trail”, a cura dell’Asd Metalfer Podistica Brienza 2000. Inoltre, sono previste anche molte feste, a cominciare dall’evento “Notti di mezza estate”, organizzato dall’Associazione di promozione sociale “L’Aquilone”, per continuare con la kermesse “E la festa continua” e la “Cena degli Angeli”, promosse rispettivamente dall’Associazione “La ginestra” e da Gifra e Ofs.

In programma anche tante presentazioni di libri e i concorsi di pittura del Circolo Sociale Carlo Alberto 1886. A questo proposito, il 30 luglio si terrà il famoso Concorso nazionale di pittura estemporanea “Scorci di Padula”, organizzato proprio dalla storica associazione padulese.

Nel cartellone degli eventi estivi di Padula, non poteva certo mancare il prestigioso “Premio internazionale Joe Petrosino” dell’omonima associazione che porta il nome del poliziotto italo americano ed originario di Padula, che negli Stati Uniti lottò duramente contro la mafia. La manifestazione si terrà il 23 settembre, nel magnifico scenario della Certosa di San Lorenzo.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA “ESTATE A PADULA”

9 LUGLIO “GIORNATA NAZIONALE DELLE PRO LOCO”

PRESSO IL BATTISTERO PALEOCRISTIANO DI SAN GIOVANNI IN FONTE

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CENTRO SERVIZI TURISTICI

14 LUGLIO “DR WHY”

PIAZZA UMBERTO I – ORE 20:00

A CURA DEL FORUM DEI GIOVANI DI PADULA

28-29-30 LUGLIO “SAGRA SURACE”

CERTOSA DI SAN LORENZO

A CURA DI SAGRA SURACE SRL E COMUNE DI PADULA

30 LUGLIO “XII ED. CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA ESTEMPORANEA SCORCI

DI PADULA”

PIAZZA UMBERTO I – ORE 18:00

A CURA DEL CIRCOLO SOCIALE CARLO ALBERTO 1886

2-3 AGOSTO “BORGO LIVE”

CENTRO STORICO – ORE 20:00

A CURA DI CENTRO MUSICA STORE

4 AGOSTO “MOB FESTIVAL”

LARGO I LUGLIO – ORE 21:00

A CURA DEL FORUM DEI GIOVANI DI PADULA

4-5-6 AGOSTO ” NOTTI DI MEZZA ESTATE”

PIAZZETTA SANT’ALFONSO – ORE 20:00

A CURA DELL’ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE L’AQUILONE

8-9-10 AGOSTO “PADULA IN FESTA PER CARLO V. LA FRITTATA DALLE MILLE UOVA”

VIALE PADRE SEMERIA – ORE 20:00

A CURA DI ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO

11-12-13 AGOSTO “E LA FESTA CONTINUA”

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE LA GINESTRA

LARGO I LUGLIO ORE 20:00

12 AGOSTO CONCERTO M. LUIGI GARGANO

CERTOSA DI SAN LORENZO – ORE 21:00

A CURA DEL COMUNE DI PADULA

13 AGOSTO GIOCHI SENZA QUARTIERE

CENTRO STORICO

A CURA DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI ONLUS

19 AGOSTO CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA JUSTINE MATTERA

CERTOSA DI SAN LORENZO – ORE 19:00

A CURA DEL COMUNE DI PADULA

20 AGOSTO ROMITO TRAIL

CERTOSA DI SAN LORENZO – ORE 08:30

A CURA DELL’ASD METALFER PODISTICA BRIENZA 2000

8 SETTEMBRE PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DAMMI LA VITA“ DI LETIZIA VICIDOMINI

CIRCOLO SOCIALE CARLO ALBERTO 1886 – ORE 18:00

A CURA DEL CIRCOLO SOCIALE CARLO ALBERTO 1886

23 SETTEMBRE PREMIO INTERNAZIONALE JOE PETROSINO

CERTOSA DI SAN LORENZO – ORE 09:00

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONE JOE PETROSINO

24 SETTEMBRE PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LIDIA POET” DI ILARIA IANNUZZI E PASQUALE TAMMARO

CIRCOLO SOCIALE CARLO ALBERTO 1886 – ORE 18:00

A CURA DEL CIRCOLO SOCIALE CARLO ALBERTO 1886

2 OTTOBRE CENA DEGLI ANGELI

CONVENTO DI SAN FRANCESCO DI PADULA – ORE 21:00

A CURA DEL GIFRA E OFS

6 OTTOBRE SECONDO FESTIVAL DELL’ORGANETTO, DELLA ZAMPOGNA E DELLA

CIARAMELLA

CONVENTO DI SAN FRANCESCO – ORE 21:00

A CURA DELL’ASS.NE CONVENTO SAN FRANCESCO